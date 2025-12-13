Dcoop, Pilatus, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic y DHV Technology, ganadoras de los Premios Andalucía TRADE

Imagen de los premios de Andalucía Trade a la Empresa Andaluza del Año. Junta de Andalucía

Las empresas Dcoop, Pilatus Aircraft Ibérica, Acesur, Biorizon Biotech, Cobiomic Bioscience y DHV Technology son las ganadoras de la Iª Edición de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza 2025.

El jurado ha elegido a estas seis empresas para que reciban los galardones organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE.

La entrega de los premios tendrá lugar a primeros de 2026 en el Teatro Central de Sevilla, en un acto que pondrá en valor el objeto de los mismos: impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y la importancia de su labor en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Los ganadores han sido elegidos por el jurado regional de entre los 47 finalistas provinciales designados previamente por los jurados celebrados en cada una de las ocho provincias el pasado mes de noviembre.

En total llegaron a presentarse hasta 300 empresas de todos los sectores, tamaños y localizaciones a una de las seis categorías que contemplan los premios, requisito indispensable para concurrir.

Estas han sido Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

La reunión del jurado regional, celebrada ayer en la sede de Andalucía TRADE, fue presidida por la viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez.

La misma contó con la participación del secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Luis Fernández-Palacios; la directora general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Mercedes León; la multinacional sevillana Persan, Concha Yoldi; el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado; el secretario general de Economía, José Manuel Alba; y el director general de Andalucía TRADE, Antonio Castro.

Estos premios, promovidos desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y cofinanciados con Feder, son de carácter bienal y carecen de dotación económica.

Su organización la desarrolla Andalucía TRADE, con la especial colaboración de las Delegaciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en las ocho provincias; las respectivas Cámaras de Comercio y el Consejo Andaluz de Cámaras; y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).