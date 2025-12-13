La antigua Cava de los Gitanos ya tiene su azulejo: el alcalde de Sevilla lo inaugura en la calle Pagés del Corro

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asiste a la inauguración de la cerámica de la Cava de los Gitanos. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este sábado el rótulo cerámico con el nomenclátor 'Antigua Cava de los Gitanos'.

El mismo ha sido ubicado en la actual calle Pagés del Corro como acto de cierre de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España y, en concreto, al barrio de Triana.

Se trata de un nuevo azulejo con el que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y en colaboración con la Asociación Niculoso Pisano, busca recuperar parte de la historia de la ciudad reflejada en el callejero de Olavide de 1771 y promocionar la cerámica trianera.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que "este azulejo reconoce la gran aportación que la comunidad gitana hizo durante siglos a Sevilla y, en concreto, al barrio de Triana".

"Los gitanos que aquí vivieron contribuyeron a forjar la cultura y la identidad de este barrio, y también es aquí, en este barrio de Triana, donde se funda la Hermandad de los Gitanos”.

José Luis Sanz ha querido poner en valor la cerámica trianera puesto que “hablar de cerámica en Sevilla es hablar de Triana, un barrio histórico con tradición alfarera y es que en la cerámica también se refleja la autenticidad de este barrio”.

Este nuevo azulejo ha sido posible gracias a la ceramista y trianera adoptiva de este año María Dolores Gómez Gomila, propietaria del taller ‘Rocío Triana’, en la calle Antillano Campos, que, desde finales de los 90, mantiene viva esta tradición junto a su marido Rafael Muñiz.

“Gracias, Lola, por la donación de este azulejo, por ser una de las mejores exponentes de esa cerámica trianera que tenemos la suerte de tener y por contribuir a la recuperación del Callejero de Olavide con el que también se recupera parte de la historia de nuestra ciudad”, ha añadido el alcalde.

Este rótulo de ‘Antigua Cava de los Gitanos’ se une a los 13 azulejos cerámicos que el Consistorio ha colocado e inaugurado en lo que va de legislatura.