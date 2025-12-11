Robbie Williams actuará por primera vez en Sevilla con un concierto único y cercano en el escenario de Icónica

Icónica Santalucía Sevilla Fest suma un nuevo hito a su edición de 2026 con el anuncio del concierto de Robbie Williams, que actuará en la Plaza de España el próximo 30 de junio dentro de su nueva gira mundial, Long 90’s Tour.

La presencia del artista británico se posiciona ya como uno de los eventos más esperados del calendario musical del próximo año, una situación aún más superlativa en la capital andaluza teniendo en cuenta que sería la primera vez que Williams pisa un escenario sevillano.

La gira celebra el lanzamiento de su próximo álbum, Britpop, que verá la luz el 6 de febrero de 2026. En estos conciertos, Williams interpretará dos discos completos: su exitoso debut Life Thru A Lens —el trabajo que lo impulsó al estrellato global— y su nuevo proyecto Britpop, concebido como un homenaje a la cultura musical de los años noventa.

El disco contará con colaboraciones de Chris Martin (Coldplay), Gaz Coombes (Supergrass), Tony Iommi (Black Sabbath), Jesse & Joy y Gary Barlow.

Con más de 90 millones de álbumes vendidos, 18 BRIT Awards —más que ningún otro artista en la historia— y 15 discos número 1 en Reino Unido, Robbie Williams llega a Sevilla en un momento de plena efervescencia creativa.

Su serie documental en Netflix, Robbie Williams, el éxito internacional de la película Better Man —nominada al Óscar— y el himno oficial que ha compuesto para la FIFA consolidan el alcance global de su carrera en esta etapa.

El concierto en Icónica Santalucía Sevilla Fest será una oportunidad excepcional para disfrutar del artista en un formato íntimo y singular, en uno de los recintos más emblemáticos del mundo: la Plaza de España, un espacio que convierte cada actuación en una experiencia irrepetible.

Con este anuncio, Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa fortaleciendo su posición como una de las grandes citas musicales del sur de Europa, un festival capaz de atraer a figuras de primer nivel internacional al corazón monumental de Sevilla.

Con las confirmaciones de Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Raphael (18 de junio), Califato 3/4 y La Plazuela (21 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Marilyn Mason (6 de julio) y Sting (18 de julio), entre otros, Icónica Santalucía Sevilla Fest sigue sumando nombres.

En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un cartel "ecléctico, diverso y de primer nivel", concluye el comunicado de los promotores del festival de música.