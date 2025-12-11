Emvisesa invertirá 3 millones en la puesta a punto de 2.071 viviendas municipales a partir del año 2026

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha presentado este jueves 'Hábitat Sevilla', un plan integral destinado a la renovación y modernización del parque público de viviendas en alquiler en el que se invertirán tres millones de euros.

Se trata de una iniciativa que, según el Consistorio, nace con el objetivo de poner a punto los edificios, instalaciones y zonas comunes de las promociones municipales, muchas de ellas con más de dos décadas de antigüedad.

La ciudad se encuentra actualmente en pleno proceso de construcción de más de 2.200 nuevas viviendas públicas, al tiempo que mantiene casi 3.000 viviendas en alquiler distribuidas en 25 edificios municipales.

Buena parte de estas promociones requieren mejoras de accesibilidad, eficiencia energética y mantenimiento general, unas necesidades que, conforme detalla la nota municipal, afectan a más de 10.000 inquilinos y responden a "demandas históricas de administradores de fincas, presidentes de comunidad y vecinos".

El nuevo plan actuará sobre 20 promociones municipales, lo que supone intervenir de forma directa en 2.071 viviendas del parque público de alquiler.

Principios de 2026

Las obras comenzarán previsiblemente en la primera mitad de 2026 y tendrán una duración estimada de doce meses. La inversión total prevista asciende a tres millones de euros, financiados íntegramente por el Ayuntamiento, y cuya distribución se realizará en función de las necesidades técnicas detectadas en cada edificio.

El Consistorio detalla que las actuaciones serán diferentes según la situación de cada promoción. Entre ellas se contempla la mejora del aislamiento de los edificios, la impermeabilización de cubiertas y fachadas y la renovación de las redes de saneamiento, los grupos de presión y los sistemas contraincendios.

Ascensores

También se incluye un capítulo específico de mejoras de accesibilidad, que abarcan desde la instalación de rampas o puertas automáticas hasta la renovación de ascensores. En este punto, el plan prevé la renovación de 85 de los 136 ascensores existentes en las promociones municipales.

La intervención también afectará a la iluminación y las zonas comunes, con mejoras destinadas a incrementar la eficiencia energética, así como a la instalación o modernización de placas solares térmicas.

Asimismo, el proyecto contempla la reparación de elementos estructurales y de seguridad que requieren actualización, en función del diagnóstico técnico realizado previamente.

El objetivo general, según explica el Ayuntamiento, es modernizar el parque municipal de viviendas, garantizar entornos seguros, accesibles y eficientes, y mejorar la calidad de vida de las familias residentes.

Además, el Consistorio incide en que la actuación permitirá revalorizar el patrimonio público y reforzar la cohesión social en los barrios donde se ubican estas promociones. 'Hábitat Sevilla', remarcan, es un proyecto de nueva creación que se impulsa por primera vez en la historia municipal.

En la presentación, Sanz ha afirmado que el Gobierno municipal "no vende humo", recordando que ya se han colocado 16 primeras piedras y que actualmente hay 2.200 viviendas públicas en marcha, de las que 346 han sido entregadas.