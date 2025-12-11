Corte total del tráfico en el puente del Centenario este jueves y viernes por los trabajos de sustitución de tirantes

Las obras de sustitución de tirantes en el puente sevillano del Centenario obligarán a cortar el tráfico de la SE-30 durante las noches de este jueves y del viernes.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado estos cierres para "garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios" mientras avanza la ampliación del tablero y el posterior desmontaje de elementos auxiliares.

El corte afectará a ambos sentidos de la circulación, entre los puntos kilométricos 10 y 12. El tráfico quedará interrumpido desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas de la mañana siguiente. Este horario se repetirá también en la noche del viernes al sábado para completar las actuaciones previstas.

Transportes ha explicado que activará diferentes itinerarios alternativos para "asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones".

En sentido Huelva, los vehículos que lleguen desde la A-4 tomarán la salida 548 hacia la SE-31, desde donde podrán volver a incorporarse a la SE-30 a la altura de la calle José Delgado Brackenbury. El tráfico que proceda de la SE-40 por Dos Hermanas seguirá el mismo recorrido tras superar el enlace con la A-4.

Itinerarios alternativos

En sentido ascendente, los conductores deberán abandonar la SE-30 por la salida 9 y dirigirse a la A-4 en dirección Cádiz.

Desde allí, volverán a tomar la salida 549 para acceder a la SE-31 y continuar por el desvío habilitado. En sentido Cádiz, la circulación se desviará por la salida 12b hacia la SE-31, que enlaza con la SE-40 y permite regresar a cualquier dirección, incluida la propia SE-30.

El Ministerio ha recordado que el proyecto de sustitución de tirantes del puente del Centenario cuenta con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros y forma parte de la modernización integral de esta infraestructura clave de la provincia de Sevilla.