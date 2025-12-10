Cae un clan en las Tres Mil Viviendas tras una pelea con tiros: incautadas armas y 850 plantas de marihuana

La Policía Nacional ha detenido en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas a siete personas, una de ellas menor de edad, por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 5 de diciembre, cuando varias personas se vieron implicadas en una reyerta en la que se emplearon armas de fuego.

La operación, denominada Ares, ha permitido además intervenir armas, drogas, plantaciones de marihuana, joyas y dinero en metálico.

La investigación se inició tras el aviso de varios testigos que alertaron de un tiroteo en la zona. Indicaban que se estaba produciendo una pelea entre varias personas y que habían escuchado varias detonaciones.

Cuando los agentes llegaron al lugar, se encontraron a familiares de la víctima visiblemente alterados y pidiendo ayuda. Entre ellos estaba el afectado, que relató que mientras caminaba solo por la calle fue sorprendido por cuatro hombres que comenzaron a golpearlo hasta tirarlo al suelo.

Según explicó a los policías, tras incorporarse, los agresores le arrebataron el teléfono móvil. En ese momento, uno de ellos sacó un arma de fuego y, tras efectuar varios disparos al aire, lo amenazó para que abandonara la zona.

El hombre huyó hacia su domicilio y avisó a sus familiares. También indicó a los agentes que el ataque podía estar relacionado con una pelea ocurrida el día anterior entre su sobrina y otra joven vinculada a la familia de sus agresores.

Durante la intervención policial, la víctima señaló a uno de los presuntos atacantes, que se encontraba a pocos metros. Al ser requerido por los agentes, este individuo emprendió la huida, aunque fue alcanzado y detenido en el mismo momento.

La investigación quedó entonces en manos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, que identificó a todos los implicados, pertenecientes a un mismo clan familiar asentado en las Tres Mil Viviendas.

Registros

Con autorización judicial, se llevaron a cabo cinco registros simultáneos en los domicilios de los sospechosos. En ellos se intervinieron dos armas cortas de 9 mm y 120 cartuchos del mismo calibre, una pistola de airsoft, una funda de escopeta y munición, así como dos escopetas —una de ellas con el número de serie borrado— y cartuchos de calibre 12 y 20.

Además, los agentes localizaron dos plantaciones de marihuana con más de 850 plantas en diferentes fases de floración y 56 envases de un kilo de cogollos envasados al vacío, junto a 20 gramos de cocaína, 50 gramos de heroína, unos 2.000 euros en billetes y monedas y una gran cantidad de joyas.

La operación se saldó con la detención de siete personas por robo con violencia con arma de fuego, lesiones, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Cuatro de ellas han ingresado en prisión, mientras que el menor ha sido internado en un Centro de Menores.