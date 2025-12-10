De las bajas masivas al sí definitivo: la Policía Local desbloquea el Plan de Navidad de Sanz sin unanimidad

La Policía Local de Sevilla dirá finalmente sí al Plan de Navidad propuesto por el alcalde José Luis Sanz. Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento —SPPME, CSIF y SPLS— han decidido dar luz verde a la propuesta lanzada por el regidor el pasado viernes 5 de diciembre.

La posición común se ha alcanzado este martes, tras una reunión interna para fijar criterios y valorar el escenario después de semanas de bloqueo. El último paso para el cierre completo de la transacción se completará el próximo 18 de diciembre en el Pleno ordinario, momento en el resto de grupos políticos deberá aceptar el concierto pactado entre el Consistorio y los sindicatos policiales.

No obstante, el acuerdo no será unánime. Santiago Raposo, representante de CSIF, explica a EL ESPAÑOL que su sindicato "no está dispuesto a sacarle las castañas del fuego" al alcalde y que aún no saben si en la reunión prevista con el Consistorio este miércoles 10 de diciembre votarán en contra o se abstendrán.

Aun así, los sindicatos asumirán, en conjunto, que ha llegado el momento de izar la bandera blanca frente a un Plan de Navidad que llevaban rechazando desde finales de noviembre. SPPME tiene mayoría y la intención de votar sí, por lo que, con independencia de la decisión de los demás, el plan saldrá adelante. Sin embargo, Raposo ha asegurado que esto no implica "una ruptura sindical".

El documento inicial presentado por el Ayuntamiento abarcaba un Plan de Navidad que iba del 28 de noviembre al 6 de enero y proponía una organización "intermitente": los fines de semana y festivos se trabajaba dentro del plan, pero entre semana no.

Adiós a la intermitencia

"Tuvimos que decir que no", resume Raposo. Ante esa negativa, los sindicatos decidieron retrotraerse al último plan vigente, el de 2004, que establecía que el Plan de Navidad comenzaba el 19 de diciembre y finalizaba el 6 de enero. El problema era que ese acuerdo venía acompañado de unas cantidades económicas "ridículas", según el representante, completamente desactualizadas veinte años después.

La nueva propuesta lanzada por Sanz el pasado viernes modificó el enfoque, de modo que eliminó la discontinuidad y planteó que toda la segunda parte de la Navidad —del 19 de diciembre al 6 de enero— se trabajara de forma continuada dentro del Plan.

"La diferencia fundamental es que el Ayuntamiento traía un plan discontinuo, y nosotros dijimos que no. Al no aprobarse el dinero en Pleno, nos retrotrajimos al acuerdo de 2004", detalla Raposo. "El Ayuntamiento, previendo que con esas cantidades ridículas de hace veinte años algunos policías no quisieran trabajarlo, trajo una nueva propuesta con más dinero y sin discontinuidad", añade.

En la reunión del pasado viernes, el alcalde también se comprometió a "agilizar la Relación de Puestos de Trabajos (RPT) y la Valoración de Puestos de Trabajos (VPT)", aunque aseguró que es "algo que ya se está haciendo".

Tensiones

Con esa oferta mejorada, la Policía Local, aunque no en su totalidad, está dispuesta a aceptar el dispositivo especial para garantizar la segunda parte de la Navidad en Sevilla, lo que propiciará que Sanz levante el Plan de Emergencia nivel 1 que decretó el pasado 28 de noviembre a las puertas del pistoletazo de salida de las fiestas con el encendido de las luces.

Desde aquel momento, la situación no hizo más que tensionarse, ya que, como consecuencia, los agentes de la policía local comenzaron a causar baja, lo que provocó que, en un fin de semana tan multitudinario como fue el del encendido navideño y derbi sevillano, en torno al 70 por ciento de los agentes faltaran a sus puestos de trabajo.

Tras conocerse este llamativo dato, el alcalde señaló que se estudiarían todas las bajas médicas presentadas y que, de no estar debidamente justificadas, se impondrían las sanciones pertinentes. También anunció su intención de estudiar la posibilidad de llevar a cabo "algún tipo de actuación judicial".

Fuentes municipales declararon a este periódico que las penalizaciones dependerían de múltiples factores, como la reincidencia, así como que irían desde la apertura de un expediente hasta la suspensión de cinco días de empleo y sueldo.

Por su parte, el sindicato policial CSIF anunció que analizaría las posibles vías legales para actuar contra el dispositivo activado por el ayuntamiento al considerar que el Plan de Emergencias nivel 1 decretado el por el primer edil incurría "en fraude de ley".

Con el acuerdo casi cerrado a falta de que vuelva a ser enviado a pleno el próximo 18 de diciembre, se ha conseguido, por ahora, rebajar una tensión que ha marcado el arranque de la Navidad sevillana.

De esta forma, y a la espera del sí definitivo, la clave estará en si este pacto sirve para estabilizar la relación entre el Ayuntamiento y la Policía Local más allá de las fiestas.