Más de la mitad de los atendidos por accidentes de patinetes eléctricos en Sevilla son jóvenes y hombres

Los patinetes eléctricos no dejan de ser noticia, la mayoría de las veces, por incidentes. Este año, más de 3.100 personas han ido a las Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla por accidentes relacionados con estos vehículos.

Según una nota emitida por dicho organismo, las razones más frecuentes son caídas, atropellos especialmente a personas mayores y niños y choque contra un turismo o entre patines. En cuanto a quienes más sufren estas situaciones, según el centro médico son los hombres jóvenes.

En concreto, el 54 por ciento de los pacientes atendidos eran varones. Asimismo, el 57 por ciento de los accidentados tenían entre 18 y 30 años.

La incidencia no ha dejado de aumentar en los últimos años. En concreto, se ha pasado de un crecimiento progresivo a duplicarlo desde 2021.

En dicho año, se registraron 430 casos, una cifra que ha ascendido hasta los 850 en 2024. La mayoría de los pacientes son atendidos en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, aunque también se derivan casos al Hospital Infantil.

Según un TFG (Trabajo de Fin de Grado) realizado por una estudiante de Medicina, los accidentes de patinete se han convertido en los últimos años en la principal causa de ingresos por Urgencias relacionados con vehículos.

En cuanto a los incidentes con bicicleta, estos se han estabilizado a pesar del aumento de su uso y gracias a la creación de carriles destinados a ellas. Por otra parte, los siniestros en la moto han subido ligeramente y los de coche se han disminuido.

Estos últimos utilizarían este medio de transporte principalmente para actividades de ocio. A los mismos le siguen los de 31 a 45 años, con más de 700 casos y que usan los patinetes para fines laborales principalmente.

El doctor Ignacio Pérez Torres, traumatólogo del servicio, aclara que las lesiones más habituales entre los afectados son las roturas en extremidades.

No obstante, también atiende lesiones faciales, traumatismos intracraneales como hemorragias cerebrales y fracturas de caderas. Estas últimas entre los pacientes con mayor edad.

De los pacientes atendidos hasta 2024, el 58 por ciento presentaba lesiones leves, el 23 por ciento moderadas y el 24 por ciento graves.

Uno de cada diez requirió ingreso hospitalario, con una media de edad de 21 años. Del total, el 7 por ciento ha permanecido en Observación de Urgencias y el 3 por ciento fue hospitalizado.

En cuanto a la época del año en la que se registran mayor número de incidencias, la doctora Amparo Fernández de Simón, perteneciente a la Unidad de Urgencias de Traumatología, ha señalado que las cifras apenas varían por meses debido al clima, aunque se registran más incidentes en verano y un ligero descenso en diciembre y enero.