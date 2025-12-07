Devotos ante el regreso de la Macarena tras cuatro meses de espera: "Hay nervios, se nota que vuelve la Virgen"

Casi cuatro meses han pasado desde que los hermanos de la Esperanza Macarena decidieran que la virgen volviera a ser intervenida tras la polémica restauración de Francisco Arquillo. Casi 120 días después, vuelve la virgen.

El próximo lunes 8 de diciembre no es una fecha más en el calendario de miles de sevillanos. Es el día en el que la dolorosa regresará al culto a las 06:00 horas después de meses marcados por la indignación, la pena y el rechazo. Aunque también por la esperanza.

"Hay otro ambiente en el barrio, se nota que la virgen está a días de volver. Hay nerviosismo y tranquilidad", asegura a EL ESPAÑOL José Manuel García tras ser cuestionado por cómo están los devotos de la Macarena ante su inminente llegada.

El 21 de junio, todo cambió en la famosa basílica. La dolorosa volvió al altar después de unos trabajos que, supuestamente, tenían, solo, fines de mantenimiento. Sin embargo, los fieles no tardaron en darse cuenta de que su virgen no lucía igual -y no en vano-.

La Macarena, una de las imágenes de Sevilla más universales, volvió a su camarín con la tez mucho más pálida de lo que acostumbraba y unas pestañas extremadamente largas y frondosas.

Claudia, otra de las fieles, es tajante con la restauración: "Bochornosa, desde la distancia era evidente que no era ella. Incluso surgieron rumores de que pusieron una copia. No sé como Arquillo dio por bueno su trabajo y cómo han podido solucionarlo".

Dimisiones

Este rechazo ante el resultado del histórico restaurador lleva presente desde entonces. En el momento, las críticas no tardaron en incendiar las redes y miles de devotos protestaron ante la nueva imagen de la virgen.

Instantáneamente, comenzó la crisis más grave de la corporación en años. En el centro de la diana se dibujó el rostro de José Antonio Fernández Cabrera, hermano mayor de la hermandad y uno de los que había permitido que la virgen volviera al altar con una estética muy diferente. Los hermanos exigían su dimisión y la del resto de responsables.

Los días posteriores al retorno de la dolorosa fueron duros. No solo para los miembros de la Junta de Gobierno -algunos incluso dimitieron-, sino también para todos los devotos de la Esperanza.

La tensión fue tal que el 23 de junio, un ejército fieles se congregaron a las puertas de la basílica en protesta por lo ocurrido. Rabia, dolor y frustración. Esos fueron los tres sentimientos que imperaron en la convocatoria.

"Esta no es mi virgen, me la han cambiado", aseguraba a este medio Ana, una de las hermanas, entre lágrimas.

"No solo se trata de pedir una explicación por parte de la Junta de Gobierno, que no ha estado a la altura de las circunstancias, sino también mostrar nuestro rechazo y nuestro malestar ante la intervención de la virgen", denunció uno de los asistentes durante el manifiesto. "El daño ocasionado es irreparable", proseguía.

Comunicado decisivo

Ante tal situación, la Junta no podía correr un tupido velo. El 11 de julio llegó uno de los comunicados más importantes de la corporación: todos los hermanos mayores de edad y con un año de antigüedad estaban llamados a votar en un Cabildo extraordinario si la Macarena volvía a restaurarse o no.

Todo esto, como no, posterior a que un equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) realizara y explicara un exhaustivo estudio sobre el estado de la virgen tras su intervención.

La llamada a los hermanos fue de lo más recibida. Bajo un sol abrasador, de esos que caracterizan a Sevilla un 29 de julio a las 17:00 horas, miles de hispalenses hacían cola en la basílica.

Después de horas esperando, las puertas se abrieron y la gente comenzó a entrar. La cantidad de asistentes fue tal que la organización se vio obligada a habilitar más salas de las que estaban previstas. Hasta en el coro de la iglesia y en el altar había sevillanos.

Más de cuatro horas después, bien entrada la madrugada, se supo qué iba a pasar. La Virgen de la Esperanza Macarena volvía a ser restaurada. Pero no por Arquillo, quien pasó a ser persona non grata para muchos hermanos y miembros de la Junta, sino por expertos del IAPH liderados por Pedro Manzano.

Además, el informe realizado por la institución andaluza reveló que Arquillo se había "extralimitado" en sus funciones, algo que el mismo siempre ha negado.

Confianza en Pedro Manzano

Desde que Manzano comenzó sus labores hasta que estas han culminado han pasado casi cuatro meses, tiempo en el que la sonada restauración ha estado de actualidad. Y ahora más.

En cuanto a la nueva estética de la dolorosa, José Manuel sostiene que quiere que vuelve "estilo 'noventera', ya que no es la única remodelación que ha tenido la Virgen" y asegura que confía "en Don Pedro Manzano plenamente".

"Tengo las expectativas bastantes altas, tras tantos meses espero un trabajo bien hecho y más después de lo ocurrido en julio. Ojalá que la lección esté aprendida y no se vuelva a repetir", afirma Claudia. Por su parte, María José Román, solo pide una cosa: "Espero y deseo que siga siendo ella".

En el tiempo que ha durado la segunda intervención, la Hermandad de la Esperanza Macarena ha tenido que hacer frente a diversas cuestiones. La primera, la relación con Francisco Arquillo, quien anunció que daría una conferencia el pasado viernes para explicar qué fue lo que le hizo a la dolorosa.

Rápidamente, la corporación movió ficha y avisó al restaurador de que había firmado un contrato de confidencialidad, por lo que se suspendió la charla.

Nuevo hermano mayor

También están las elecciones a hermano mayor, las cuales ha ganado Fernando Fernández Cabezuelo. Aunque, la elección ya está dando de qué hablar.

"Cabezuelo tiene una inclinación muy sensacionalista hacia las imágenes después de ver todo lo que ha dicho que quiere hacer. Pero supongo que si ha salido elegido con tantísimos porcentajes de votos es porque de una forma u otra es el más idóneo para la hermandad", admite Claudia.

José Manuel es mucho más crítico con la nueva elección: "Pienso que había mejores, y con mejor equipo, en este mundo de redes sociales abunda el populismo y se pierden buenos profesionales y muchos proyectos".

Sin embargo, no hay que olvidar que Cabezuelo se hizo con 2.295 votos de los 5.295 emitidos. Miguel Rodríguez Román fue uno de sus votantes. Él mismo afirma contundente que "viene en un momento ideal para llevar a la hermandad a lo más alto, donde siempre ha estado" y espera que "le vaya lo mejor posible".

Polémicas aparte, la realidad es que la cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. El próximo lunes 8 de diciembre, desde las 06:00 hasta las 23:00 horas, todos los hispalenses podrán disfrutar de nuevo de la Esperanza Macarena en su altar.