Vuelve Mangafest: 100.000 visitantes previstos y un impacto económico de 20M€ en tres días

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acoge este fin de semana una nueva edición de Mangafest, el Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital de Sevilla.

La cita, consolidada ya como un referente en el calendario cultural hispalense, abre sus puertas durante este sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre.

La organización mantiene unas expectativas de asistencia altas para estas tres jornadas, en las que el recinto ofrecerá una programación ininterrumpida desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

La oferta de este año combina zonas tradicionales de la cultura oriental con una fuerte apuesta por el ocio digital y la música. Los asistentes encontrarán más de 100 puestos de venta, concursos de Cosplay, torneos de videojuegos y una agenda de conciertos que abarca desde el K-Pop hasta el rock y el metal.

Los precios para acceder al recinto oscilan entre los 8 y los 30 euros, dependiendo de la modalidad de la entrada elegida para disfrutar de las actividades programadas en el puente de la Inmaculada-Constitución.

Impacto económico

La magnitud del evento trasciende el mero entretenimiento y se refleja en las cifras económicas que manejan sus responsables.

Según explica la organización del festival a EL ESPAÑOL de Sevilla, la previsión de asistencia para esta edición apunta a "casi 100.000 personas".

Esta cantidad de visitantes conlleva una repercusión directa en la economía local. Los promotores estiman que el festival generará un impacto económico de "alrededor de 20 millones de euros".

Visitantes

El perfil del visitante revela también la capacidad de atracción turística de Mangafest. Los datos aportados por la organización señalan que el "60% de los asistentes son locales, procedentes de Sevilla y su provincia".

Esto implica que el 40% restante proviene de otras partes de Andalucía o del resto de España, lo que confirma que muchos de los visitantes son de más allá de la capital hispalense.

Una de las apuestas más fuertes de esta edición reside en la presencia de figuras destacadas de la industria del doblaje. La organización ha confirmado a este periódico que este año se han "volcado" con este sector debido a su popularidad entre el público.

Actores de doblaje

El cartel incluye a voces como Miguel Ángel Jenner, Juan Antonio Bernal y Núria Mediavilla, conocidos por interpretar a Gimli, Aragorn y Galadriel en la trilogía de El Señor de los Anillos. También asistirán Jaime Roca y Jorge Saudinós, quienes prestan su voz a Luffy y Zoro en el anime One Piece.

Respecto a las novedades, el festival adapta su contenido a las tendencias actuales. "Cada edición estamos pendientes de las novedades del sector y de aquello que ha sido popular durante el año", señalaron los organizadores.

De esta forma, el evento ofrece actividades relacionadas con el éxito de Netflix Las Guerreras K-POP, que incluirán un encuentro con las actrices de doblaje que ponen voz a las protagonistas en castellano.

Conciertos

La música jugará un papel central con tres días de conciertos ininterrumpidos que prometen "dejar sin aliento" a los asistentes.

La programación abarca géneros diversos como pop, bandas sonoras y tributos a artistas internacionales como Taylor Swift y Sabrina Carpenter.

Además, el fenómeno del Cosplay volverá a llenar las salas y los pasillos de FIBES. La organización destaca que los "disfraces más habituales siguen siendo los clásicos Goku y Vegeta, de Dragon Ball, o Luffy de One Piece, aunque ganan terreno personajes de series actuales como Hazbin Hotel y Chainsawman".

Tras más de 13 años de trayectoria, Mangafest afianza su carácter familiar. "Nos alegra y motiva cómo los asistentes nos siguen apoyando y nuestro público sigue visitándonos año tras año, llegando a compartir la cita en la actualidad con sus propios hijos", indican los organizadores.