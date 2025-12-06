El Ayuntamiento inicia las obras de saneamiento en la calle Guadalbullón, que tendrán una duración de seis meses

Imagen de la reunión para informar a los vecinos sobre las obras. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla inicia el próximo 9 de diciembre las obras de renovación de la red de saneamiento en la calle Guadalbullón, en el distrito de Bellavista-La Palmera.

Estos trabajos, realizados por la empresa municipal Emasesa, se incluyen en las obras de mejora de redes de la mencionada zona y que cuentan con una inversión de más de cinco millones de euros. En esta ocasión, las labores contarán con un presupuesto de alrededor de 787.000 euros.

Será el próximo martes 9 de diciembre cuando comience la rehabilitación. Se estima que la misma tenga una duración de seis meses.

Sobre esta actuación, el consejero de Emasesa y delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que "el objetivo de estos trabajos es incrementar la capacidad hidráulica de dicha red y evitar los desbordamientos durante los episodios de fuertes lluvias".

Con el objetivo de ocasionar las menores molestias posibles, la obra se va a llevar a cabo en dos fases. Según una nota de prensa emitida por el Consistorio, ya se han celebrado las reuniones oportunas para informar a los vecinos afectados por las obras.

El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado que durante este tiempo no se interrumpirá el servicio de abastecimiento, no obstante, sí afectará a la calzada por la que circulan los vehículos.

Esto último requerirá el corte del tráfico rodado durante el tiempo en el que transcurran los trabajos, mientras que el tráfico peatonal se verá afectado de manera puntual en la fase final cuando se conecten las acometidas al nuevo colector instalado.

La primera etapa de los trabajos comprende desde el nº 9 de la calle Guadalbullón hasta la conexión de la nueva infraestructura con la galería de saneamiento de 3700x3700, que atraviesa la calle Ali Al Gomari dentro del parque, será necesario cortar al tráfico el tramo afectado por las obras y desviar la circulación hacia las calles adyacentes Guadiamar y Guadamanil.

En una segunda fase, el desvío afectará al inicio de la calle Guadalbullón en su cruce con la Carretera de Su Eminencia, permitiendo el acceso a las calles Guadalevín, Guadalema, Guadiamar y Guadamanil a través de la calle Guadalmellato.

Las obras de Guadalbullón se suman a la intervención que está teniendo lugar en la calle Júcar -con una inversión de 1,7 millones de euros-, que ya ha superado su ecuador.

También esta actuación se ha desarrollado dos fases. La primera se centra en las calles Uruguay y Nicaragua y la segunda desde esta última hasta la calle Lima.

En total, Emasesa ha destinado más de 5 millones de euros a esta zona para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, incluyendo trabajos en las calles Jamaica y Tenerife, así como en la propia calle Lima, desde la intersección con calle Tenerife hasta calle Ifni.