"Principio de acuerdo" para el Plan de Navidad: Sanz vuelve a negociar con los sindicatos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado este viernes de volverá a llevar a Pleno el Plan de Navidad, pero, para esto, el mismo debe ser aceptado antes por todos los sindicatos de Policía Local.

El anuncio llega después de la celebración de una reunión entre los representantes de todos sindicatos policiales y el Consistorio para abordar la situación tras la activación del Plan de Emergencias nivel 1 de cara a la Navidad que ha tenido una duración de más de dos horas.

La cita la ha catalogado el primer edil como un "principio de acuerdo", no obstante, los representantes de los agentes han afirmado que es "el principio de poder llegar a un acuerdo". En cambio, en lo que sí han coincidido ambos bandos es la predisposición del contrario a negociar y el "buen tono" que ha imperado en la conversación.

Sea como sea, parece ser que las partes están más cerca que nunca de llegar a un consenso. Según ha señalado Sanz, el Gobierno municipal volverá a enviarles el mismo Plan de Navidad -pero mucho más cortos por las fechas en las que estamos y, por ende, más barato- a los agentes.

Estos últimos deberán de aceptarlo o no el próximo miércoles 10 de diciembre, día en el que se reunirán todos los sindicatos en una mesa de negociación.

Una vez que esté aprobado, el primer edil volverá a llevarlo al Pleno municipal, que se celebrará el próximo 18 de diciembre. El alcalde confía en que los grupos de la oposición no tumben el presupuesto esta vez puesto que, el hecho de votarlo, significaría que la Policía Local está conforme con lo acordado.

Sin embargo, es preciso destacar que el 'sí' de los sindicatos de la Policía Local tiene un precio. En esta ocasión, el equipo municipal se ha "comprometido" a agilizar trámites y peticiones que los agentes llevan demandando al Consistorio como es el caso de la RTP o el reglamento de la Policía Local.

En paralelo, los representantes de los agentes han señalado que la demanda por el Plan de Emergencias nivel 1 sigue en marcha y han asegurado que "por parte de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla no se ha elaborado ningún informe" para analizar si la situación de la ciudad por el fallido Plan de Navidad corresponde a una emergencia o no.

Cabe recordar que el pasado jueves, todos los sindicatos se unieron para dar una rueda de prensa en la que explicaron su respuesta ante el operativo decretado por el Gobierno municipal.

En esta cita afirmaron que no quieren "boicotearle a nadie las fiestas" pero que no están "dispuestos a trabajar horas extras si estas no se les van a pagar".

En paralelo, pidieron al alcalde "cobrar una tasa" a los organizadores de eventos como es el caso de la hermandades de la ciudad para hacer frente a la bonificación de los servicios extraordinarios trabajados.

Esto es a raíz de que el Ayuntamiento de Sevilla afirmara que se había llegado al "tope legal" de horas extras que se le pueden pagar a los agentes. El límite se había alcanzado debido a la cantidad de eventos que se celebran en Sevilla a lo largo del año.