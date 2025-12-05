La Esperanza Macarena volverá al culto el próximo lunes 8 de diciembre

La espera ha llegado a su fin. La Virgen de la Esperanza Macarena volverá al culto el próximo 8 de diciembre. Así lo ha anunciado la hermandad hispalense en un comunicado emitido a última hora de este viernes.

Según el escrito, será el próximo día de la Inmaculada a las 06:00 horas cuando la virgen vuelva al altar después de casi tres meses de restauración a manos de profesionales del IAPH y Pedro Manzano.

Todos los hermanos que lo deseen, podrán ir a visitar la basílica desde las 06:00 hasta las 23:00 horas durante el 8 de diciembre y desde las 07:00 hasta las 21:00 horas los días 9 y 10.

"La Junta de Gobierno ha determinado estos horarios para que todos los hermanos y devotos puedan reencontrarse con la Santísima Virgen una vez respuesta al culto confortándoles de nuevo con su bendita presencia", relata el comunicado.

El anuncio llega un día después de que se supiera que Francisco Arquillo, quien se encargó de la primera restauración y que tanto dio de qué hablar, no iba a poder dar la conferencia programada para este viernes en la que iba a explicar la sonada intervención.

Los motivos de la suspensión del acto se deben a que, supuestamente, quien había sido el restaurador histórico de la Hermandad de la Macarena había firmado un contrato de confidencialidad con la corporación.

Hace justo una semana, Pedro Manzano, el restaurador que está al mando de la segunda y última intervención de la Virgen, anunció en el úlitmo capítulo de la serie que la hermandad había sacado para demostrar con total transparencia los trabajos que los mismos habían concluido y que estaba "muy satisfecho" con el resultado final.

En las mismas imágenes, Manzano señaló que la Dolorosa volvería pronto. Concretamente, apuntó hacia la primera o segunda semana de diciembre, teniendo más posibilidades esta última fecha.

Finalmente, será el próximo lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, cuadno la Esperanza Macarena vuelva a estar en su altar.