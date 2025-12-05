El Ayuntamiento de Sevilla lo confirma: habrá 40 nuevas plazas de empleos públicos

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el portavoz y delegado de Hacienda del Consistorio, Juan Bueno. EP. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado 40 nuevas plazas de empleo público para trabajar en él. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz y delegado de Hacienda del Consistorio, Juan Bueno, tras la celebración de la Junta Local de Gobierno.

Además, a estos puestos de trabajo se les suman 38 de uso libre y dos de promoción interna. Todas estas plazas pertenecen a la segunda fase de la oferta de empleo público de la administración sevillana.

Si se le suman las plazas ya ofertadas durante la primera etapa en 2025, el número total alcanzado es de 244.

Esta segunda fase estará destinada a la Administración General y trabajadores sociales.

En concreto serán 10 técnicos de Administración General, 13 auxiliares administrativos, cinco trabajadores sociales y 12 plazas en diferentes categorías como letrados, economistas entre otros.

Entre los puntos que también se han aprobado durante la Junta de Gobierno Local, también está el inicio de los trámites para la restauración del Jardín de Blancanieves, ubicado en el Parque María Luisa y que lleva "una década cerrado".

Según ha informado el responsable de Hacienda del Consistorio sevillano, se tratará del "primer jardín sensorial".

En esta línea, la restauración adaptará el espacio que "combinará patrimonio, naturaleza e inclusión".

El Jardín contará con recorridos adaptados a la señalética braille, vegetación "seleccionada por sus estímulos sensoriales" y elementos interactivos para "facilitar la orientación".

"Está pensado para toda la ciudadanía y especialmente para las personas con discapacidad múltiple", ha afirmado.

La redacción del proyecto tiene un presupuesto de 48.000 euros y la previsión estimada de obra asciende a los 1,2 millones de euros.

Colegios, desfibriladores y bomberos

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una inversión de más de 250.000 euros para la reforma de los núcleos de aseos y la parcela exterior del colegio Aníbal González, ubicado en el distrito Sur.

Según han declarado el portavoz, las labores tendrán una duración aproximada de ocho meses.

La ciudad va a contar con 47 nuevos desfibriladores externos que irán destinados a todos los centros cívicos de la ciudad. La puesta en marcha de estos mecanismos se hará con un contrato que cuenta con una duración de alrededor de cuatro años de duración mediante renting y un coste de 103.000 euros.

Finalmente, el Ayuntamiento invertirá más de 314.000 euros para la transformación de un camión del servicio de bomberos en un nuevo vehículo destinado a trabajos de apeos, apuntalamientos y desescombros.