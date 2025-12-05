Antonio Pulido asegura que la rentabilidad obtenida de Torre Sevilla será para "obra social y cultural" andaluza

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha defendido este viernes la disposición trasladada por la entidad a la dirección de Caixabank de participar en el proceso de adquisición del complejo Torre Sevilla porque la rentabilidad que obtendría la Fundación irá "destinada a obra social y cultural" en Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, Antonio Pulido ha remarcado, además, que la oferta de la Fundación tiene como puntos fuertes el hecho de que la entidad es andaluza y con "idea de permanencia" en el complejo Torre Pelli.

El presidente de la Fundación Cajasol ha explicado que la propuesta de la entidad se enmarca en la política de "diversificación de inversiones" que está impulsando. "Tenemos capacidad financiera", ha apostillado.

La Fundación Cajasol ha trasladado a la dirección de Caixabank su interés en participar en el proceso de adquisición del complejo Torre Sevilla, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

La entidad que preside Antonio Pulido ha dado este paso tras conocer la intención de Caixabank de poner en venta el complejo Torre Sevilla y después de que haya trascendido una oferta del fondo de inversión Argis por 130 millones de euros.

La oferta de la Fundación Cajasol persigue garantizar la vinculación con la ciudad del proyecto de Torre Sevilla, convertido ya en uno de los principales símbolos de la capital hispalense, y el futuro desarrollo de la Isla de la Cartuja, donde se ubica.

Por su parte, desde CaixaBank han indicado que no tienen "nada que comentar sobre este tema".

El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino Cesar Pelli tiene 52.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2018 y cuenta actualmente en sus oficinas con empresas EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa.