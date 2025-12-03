Sevilla se convierte en la primera ciudad de España en tener dos centros para la atención infantil temprana

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este miércoles -coincidiendo con el Día de la Discapacidad- un nuevo centro de atención infantil temprana. De esta forma, la ciudad se convierte en la primera de España en contar con dos infraestructuras como esta.

Desde ahora, la ciudad dispone del CAIT Sur, abierto en marzo de 2024, y del CAIT Norte. Este último está ubicado en la avenida de Pino Montano y prestará servicio especializado a menores de hasta 16 años con diversidad funcional o trastornos del desarrollo.

El contrato de gestión tiene una duración inicial de dos años, prorrogable, y cuenta con un presupuesto superior a los 260.000 euros.

"Con este centro acercamos atención especializada y gratuita a Macarena, Polígono Norte, San Jerónimo y Los Carteros para que ninguna familia tenga que desplazarse lejos para recibir la ayuda que merece", ha señalado el alcalde durante el acto de apertura.

El centro contará con un equipo multidisciplinar integrado por psicólogos, logopedas, fisioterapeutas y trabajadores sociales que ofrecerán 95 horas semanales de atención, con la previsión de llegar al menos a 40 menores por semana.

Las intervenciones incluirán tratamientos individuales de una hora para reforzar áreas cognitivas, del lenguaje, capacidades físicas y acompañamiento sociofamiliar.

Además, trabajará en coordinación con colegios, centros de salud y entidades vecinales.

Los servicios sociales municipales serán los encargados de derivar los casos, priorizando a los menores con mayor necesidad.

Sanz defendió la apertura como respuesta a una realidad detectada en la zona norte de la ciudad.

En un muestreo reciente del programa socioeducativo de verano se identificaron 57 menores con situaciones de dependencia y otros 77 con dificultades de aprendizaje. "Nuestra respuesta es clara: más recursos donde más hacen falta", subrayó.

El alcalde enmarcó la inauguración en las políticas sociales del proyecto presupuestario para 2026, que reserva el 21 por ciento del gasto municipal a este ámbito e incrementa la financiación de servicios sociales hasta más de 137 millones, un 10 por ciento más que en 2023.