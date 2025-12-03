Las claves de la polémica de la Policía Local de Sevilla: desde el 'no' al Plan de Navidad hasta el médico que firmó las bajas

La Policía Local está siendo una de las grandes protagonistas de Sevilla estos últimos días. Su choque con el Consistorio hispalense a raíz del fallido Plan de Navidad está acaparando gran parte de la atención mediática, pero, entre tantos titulares, ¿qué está pasando exactamente?

La polémica empezó hace semanas, cuando ayuntamiento y agentes de la policía estaban negociando el operativo que se pondría en marcha durante las próximas fiestas. Sin embargo, las partes no consiguieron llegar a un acuerdo.

La cuestión es que, debido a la cantidad de eventos que se han celebrado en Sevilla a lo largo del año, el Gobierno municipal ya ha llegado al "tope legal" de horas extras que se les puede pagar a la Policía Local. Ante esto, el alcalde hispalense, José Luis Sanz, aseguró que ni él "está por encima de la ley".

El presupuesto de 5,6 millones de euros "al que podía hacer frente" el equipo municipal no gustó ni a los agentes ni a los grupos de la oposición.

Esto llevó a que la cuerda se tensara más de lo oportuno y durante un Pleno municipal extraordinario celebrado a petición de Vox el dispositivo recibió un 'no' rotundo por parte del resto de grupos a menos de 3 días de que tuviera lugar el encendido navideño.

Junta Local de Seguridad "urgente"

Seguidamente, el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, lamentó que, con los votos en contra, se quisiera poner trabas al disfrute de los sevillanos de la Navidad.

Ante la negativa, el gobierno 'popular' se vio obligado a celebrar una Junta Local de Seguridad de "carácter extraordinario y urgente".

A esta reunión asistieron representantes del Gobierno central, el ayuntamiento sevillano, la Policía Local y Nacional, Guardia Civil y demás autoridades competentes.

Finalmente, Sanz decidió activar el Plan de Emergencias Nivel 1. Este dispositivo obliga a todos los agentes de la plantilla a estar operativos todos los días y repartidos en tres turnos diarios.

Según el Consistorio, este sistema fue elegido, entre otros motivos, por una razón: "es muy flexible".

En total están disponibles entre 400 y 500 agentes diarios que se dividen en tres turnos. Asimismo, la convocatoria de los mismos depende de "las necesidades de cada día", puesto que, en palabras del primer edil, "no es lo mismo un 1 de enero que un 5".

En cuanto al presupuesto, el límite de este sería el que ya se había marcado para el Plan de Navidad rechazado. No obstante, la cuantía podría ser incluso inferior.

La fecha de arranque del mismo fue el pasado viernes 28 de noviembre a partir de las 14:00 horas, mientras que la de finalización se desconoce.

Sin embargo, lo que sí está confirmado es que el próximo 19 de diciembre se activará el Plan de Navidad vigente desde el 2004.

De nuevo, la alternativa elegida por el Ayuntamiento no gustó a los sindicatos policiales, quienes amagaron con "llevar a la justicia" el operativo alegando que "los eventos no son emergencias".

Fin de semana multitudinario

El pasado viernes comenzó uno de los fines de semana más multitudinarios en la capital andaluza. No solamente por la cantidad de personas que se congregaron en la Avenida de la Constitución para ver el encendido de luces de Navidad, sino por el gran derbi. El partido entre los dos equipos de la ciudad se celebró el pasado domingo.

Ambas citas obligaban a Sevilla a estar preparada en lo que respecta a la seguridad, sin embargo, en torno al 70 por ciento de los agentes que estaban convocados no asistieron a sus puestos de trabajo. Las ausencias provocaron que, según Sanz, se diese algunos imprevistos.

Tras conocerse este llamativo dato, el alcalde señaló que se estudiarían todas las bajas médicas presentadas y que, de no estar debidamente justificadas, se impondrían las sanciones pertinentes así como su intención de estudiar "si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial".

Fuentes municipales han declarado a este periódico que las penalizaciones dependen de múltiples factores, como la reincidencia, pero que van desde la apertura de un expediente hasta la suspensión de cinco días de empleo y sueldo.

En paralelo, señalan que los agentes tienen 10 días hábiles para presentar la debida justificación.

Por su parte, el sindicato policial CSIF anunció que analizaría las posibles vías legales para actuar contra el dispositivo activado por el ayuntamiento puesto que consideran que el Plan de Emergencias nivel 1 decretado el pasado jueves por el primer edil "incurre en fraude de ley".

El doctor que firmó las bajas

Por último, el pasado martes se conoció que un mismo médico habría firmado, supuestamente, casi la mitad de las bajas médicas de la Policía Local en lo que va de año.

El facultativo trabaja para la empresa Asisa, compañía que declaró a EL ESPAÑOL de Sevilla que, "por ahora, no se ha retirado al doctor de sus funciones".

No obstante, en el mensaje que este último habría mandado y al que ha tenido acceso este medio, asegura que se le ha informado de que no debe atender a trabajadores municipales y que esta prohibición viene de parte del Consistorio.

Por su parte, fuentes del Consistorio sevillano defienden que este "no tiene la autoridad, ni es su competencia, apartar a un médico de sus tareas".

Además, en cuanto a la intención de los sindicatos de "llevar a la justicia" el Plan de Emergencias, declaran que "todos los mecanismos usados son legales".