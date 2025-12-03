La calle Laraña estará cerrada al tráfico desde este miércoles por el avance de las obras del tranvibús

La calle Laraña estará completamente cerrada al tráfico desde este miércoles debido a las obras para adecuar el entorno a la circulación del conocido como tranvibús.

En concreto, está previsto el cierre total del tramo que va desde la citada vía hasta la plaza de la Encarnación. Inicialmente, solo se iba a mantener cerrado hasta el parking de la facultad de Bellas Artes, situado en la misma calle.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, se van a dar una serie de cambios en el plan de movilidad que estaba previsto.

Por una parte, se van a habilitar dos pasos peatonales alternativos entre las calles Orfila y Cuna. Estos irán cambiando en función del avance de las actuaciones. Además, se va a proceder al cierre parcial al tráfico del tramo que une las dos vías.

Sin embargo, cabe destacar que este último se abrirá en determinados horarios para así permitir el acceso y salida de los aparcamientos situados en Coyeneta, Cuna y Vargas Campos.

El corte de la calle Laraña se une a los de las calles Orfila y Cuna. Ambas están cerradas desde las 09:00 horas hasta las 17:00 horas desde el pasado 26 de noviembre y se prevé que no se vuelvan a abrir hasta el 5 de diciembre.

ℹ️ Variaciones en el Plan de tráfico🚦 por el avance de las obras BTR en calle Laraña:



🔘Habilitación de dos pasos peatonales🚶alternativos desde Orfila a Cuna y viceversa.

🔘Cierre parcial al tráfico🚧 del paso desde Orfila a Cuna. pic.twitter.com/VRKsEW0wgp — Ayuntamiento de Sevilla (@Ayto_Sevilla) December 3, 2025

Durante el tiempo que permanezcan bloqueadas, no podrán acceder ningún tipo de vehículo y se habilitará un paso peatonal alternativo.

Segunda fase de las obras

Estas actuaciones forman parte de la segunda fase de las obras que se están haciendo para adaptar el entorno de esta parte del centro de Sevilla a la llegada del Bus de Tránsito Rápido (BTR).

El recorrido actual del mismo va desde el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca hasta Nervión.

Sin embargo, el Consistorio hispalense trabaja para que llegue hasta la Plaza del Duque con la intención de facilitar el acceso al Casco Antiguo de Sevilla a los vecinos del periférico barrio.

Las obras consisten en la ampliación del carril bus segregado para el tranvibús. De esta forma, el trayecto hasta el Duque sería más corto.

La fase actual contempla la extensión de los cortes al tráfico hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

La segunda etapa del proyecto de ampliación del BTR está prevista hasta la primera quincena de enero de 2026, siguiendo los plazos establecidos para completar la modernización del transporte público sevillano.