Lenny Kravitz, nueva confirmación del Icónica Fest 2026: fecha y cómo comprar las entradas

Lenny Kravitz actuará en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. El cantante se suma así al elenco de artistas que participarán en la próxima edición del festival.

Será el próximo día 1 de julio cuando la estrella internacional deleite a todos los asistentes de Plaza de España. Así lo ha anunciado la empresa a través de sus redes sociales.

Se trata de la segunda confirmación que anuncia el festival sevillano este lunes. Hace escasos minutos, se ha conocido también un nuevo nombre, el del jiennense Raphael.

"Una leyenda viva. Una noche de puro rock, soul y energía desatada. Sevilla… no estáis preparados", ha señalado la organización del evento a través de una publicación en su red social.

En cuanto a las entradas, estas saldrán a la venta el próximo 3 de diciembre. A partir de las 10:00 horas, las mismas se podrán conseguir a través de la página web.

La nueva confirmación se une a los nombres que ya han sido anunciados por el festival: Aitana, Isabel Pantoja y el grupo Il Divo, Sting, Pablo Alborán, Marilyn Manson, Viva Suecia, Moby y Jamiroquai.