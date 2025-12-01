Fernando Fernández, nuevo hermano mayor de La Macarena en medio de la polémica por la restauración

La Virgen de la Macarena, en la Basílica, antes de la restauración. EP Sevilla

Fernando Fernández Cabezuelo es el nuevo hermano mayor de la Macarena. Así lo han decidido sus hermanos, que le han elegido por 2.295 votos.

El segundo candidato con más votos ha sido Pedro García, quien se ha hecho con 1.623 apoyos. El tercero ha sido José Luis Notario, con 1.322 votos. Ha habido 46 votos blancos y 9 nulos.

El candidato Fernando Fernández Cabezuelo ha sido elegido como nuevo hermano mayor de la Macarena. Ha ganado las elecciones frente a los otros dos candidatos presentados, José Luis Notario y Pedro García.

Los comicios se han celebrado en medio de la polémica por la restauración de la Virgen, que aún no ha vuelto al culto y con una alta participación.

De hecho, este domingo votaron más de 5.500 hermanos de los algo más de 10.000 llamados a ejercer su derecho de sufragio.

Renovación

La elección de Fernando Fernández se lee en dos claves: como una llamada a la renovación y como una crítica a la gestión del equipo de gobierno saliente.

Las elecciones se desarrollaron en un domingo frío que no evitó largas colas. Desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la Basílica los hermanos esperaban pacientes para ejercer su derecho a voto.

Dentro del templo se organizaron mesas por orden alfabético. Las conversaciones, dentro y fuera, giraban en casi todos los casos sobre la misma cuestión: la Virgen.

Justamente la polémica restauración de la talla es una de las cuestiones principales que han dominado el debate antes de las elecciones.