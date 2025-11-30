Sube la tensión entre Policía Local y Ayuntamiento: solo 46 de los 139 policías locales han ido a trabajar este domingo

El pulso entre el Ayuntamiento y la Policía Local escala un paso más. Este domingo solo 46 de los 139 agentes del cuerpo municipal se han presentado a su puesto de trabajo.

Desde el Consistorio señalan que, si no se justifican las ausencias, "se abrirán expedientes" a los agentes que no han acudido a trabajar.

Los sindicatos, por su parte, culpan a la falta de notificación de la Jefatura. Aseguran que los agentes no conocen los turnos con tiempo suficiente.

En todo caso, desde el Consistorio recuerdan que el alcalde, José Luis Sanz, activó el Plan de Emergencias Nivel 1 la pasada semana para dar cobertura al Plan de Navidad. Eso obliga a la Policía Local, entienden, a cubrir los turnos extras.

Sin embargo, tampoco asistieron más de la mitad de los efectivos en el turno de noche de la jornada del pasado sábado, en concreto, no asistieron 38 de los 72 nombrados, indican fuentes municipales.

Domingo

De la mitad de ausentes se ha pasado a que menos de un tercio se haya incorporado este domingo a trabajar.

En todo caso, fuentes municipales señalan que "hay que esperar el plazo que tienen para presentar las bajas médicas correspondientes", y han explicado que "si no las presentan, se abrirán expedientes".

En relación a las ausencias del sábado, CSIF Sevilla ha concretado que la orden del Cuerpo "solo se publica y hay visibilidad en ordenadores del propio Ayuntamiento de Sevilla".

Eso provocaría que los policías en descanso o vacaciones no tendrían acceso a dicha orden y siendo "totalmente imposible" que se enteren de los turnos a los que tienen que ir a trabajar.

Asimismo, el pasado miércoles, 26 de noviembre, un grupo de agentes de la Policía Local han sido desalojados del Pleno del Ayuntamiento este miércoles tras realizar una protesta en el interior del Salón de Plenos por la "gestión" del Gobierno municipal.

Además, algunos asistentes como invitados a la sesión levantaron pancartas tras la votación del Plan de Navidad para la Policía Local, que ha sido rechazado por los grupos de la oposición.