Hasta 14 detenidos con objetos contundentes y pirotecnia por una macro pelea antes del derbi entre el Sevilla y el Betis

Agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del estadio del Sevilla en una imagen de archivo. EP Sevilla

Primeros incidentes por el derbi Sevilla-Betis de este domingo. La Policía Nacional ha detenido a 14 personas por participar en una pelea multitudinaria este viernes por la noche cerca del estadio de Sevilla FC, en el barrio de Nervión.

En la reyerta, explican fuentes de la Policía, los arrestados usaron "material pirotécnico y objetos contundentes" para tratar de dañarse unos a otros.

El suceso tuvo lugar sobre las 23.00 horas de la pasada noche cuando los aficionados de ambos equipos se encontraron cerca del estadio y empezaron a pelearse.

"La Policía Nacional que tenía establecido un amplio dispositivo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno", señalan fuentes de la operación.

Así, los agentes "se encontraban monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que les permitió una rápida intervención para detener el enfrentamiento" e impidió que la pelea resultara en mayores daños personales.

Por ahora, confirman desde la Policía Nacional, se ha detenido a 14 personas, "miembros de grupos ultras participantes en la misma, continuándose en estos momentos las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones".