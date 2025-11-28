Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía fest, 'Embajador de Sevilla' por la Asociación de Hoteles de la ciudad y Provincia

Javier Esteban, director del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, recibió este jueves el título de Embajador de Sevilla por parte de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que destaca "su labor en la proyección internacional de la ciudad."

El acto estuvo presidido por Manuel Cornax Campa, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, y acompañado por representantes del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, entre otros .

Esteban ha agradecido la distinción y afirma que están "muy felices y orgullosos de recibir este título de manos de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia".

Explica que, con el festival, quieren convertir Sevilla en "la capital de la cultura y la música", y defiende que el proyecto apuesta por atraer "un visitante cultural premium" apoyado en "la impresionante oferta hotelera" que tiene la capital hispalense.

Además de este galardón, el festival incorpora la certificación GS-Patrimonio, concedida por la Cámara de Comercio de Sevilla y la certificación "S" del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad, que ya obtuvo el pasado año. Ambas distinciones reconocen su modelo de gestión sostenible y su compromiso con la conservación del patrimonio.

Artistas confirmados

El festival ya ha confirmado a diferentes artistas para su próxima edición en 2026. El último que anunciaron fue la banda española Hombres G, que actuará el 3 de julio en el escenario de la plaza de España, con su nueva gira, 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'.

Además de este grupo, la programación ya incluye nombres como Aitana, Viva Suecia, Pablo Alborán, Dani Fernández, Isabel Pantoja e Il Divo, Marilyn Mason, Moby, Jamiroquai y Sting, además de los que faltan por desvelar.

Edición de 2025

En la pasada edición de 2025, el festival recibió a 277.000 asistentes y generó un impacto económico total de 230 millones de euros, que incluye 155 millones de impacto directo y 75 millones de impacto mediático.

Estas cifras lo sitúan como el evento privado de mayor impacto en la ciudad y el tercero en el conjunto de Sevilla, solo por detrás de la Feria de Abril y la Semana Santa.