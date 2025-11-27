Pedro Manzano prevé que la Macarena vuelva al culto entre la primera y segunda semana de diciembre

El restaurador de la Virgen de la Esperanza Macarena, Pedro Manzano, ha señalado que la intención es que la dolorosa vuelva al culto entre la primera y la segunda semana de diciembre, "con mayor probabilidad los primeros días" de esta última.

Así lo ha anunciado a través del, por ahora, último capítulo de la serie puesta en marcha por la hermandad una vez que comenzó la restauración.

En el vídeo emitido a través del canal de YouTube de la hermandad, Manzano afirma estar "muy satisfecho" por el estado de la virgen tras los trabajos realizados.

Cabe destacar que la que es una de las imágenes más famosas de la Semana Santa de Sevilla pasó en un primer lugar por las manos del restaurador Francisco Arquillo, no obstante, el resultado final no gustó a la mayoría de los devotos.

Por esta razón y tras días de protestas en redes sociales, una concentración a las puertas de la Basílica de la Macarena e incluso un cabildo extraordinario que congregó a miles de hermanos, se decidió que la dolorosa finalmente sería intervenida por un equipo de profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) encabezado por Pedro Manzano.

Pues bien, después de más de tres meses de trabajos, la tarde de este jueves, el restaurador ha anunciado su intención de que la Virgen de la Esperanza Macarena vuelva al culto entre la primera semana de diciembre y la segunda.

El anuncio coincide con el día en el que se va a celebrar una Junta de Gobierno "preparatoria de las elecciones". Y es que este domingo, los hermanos decidirán quién será el Hermano Mayor.