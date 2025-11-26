La Alameda de Hércules, una de las grandes olvidadas en los diseños de las portadas de la Feria de Abril de Sevilla

Desde que en 1949 se instalara la primera portada oficial en la Feria de Abril de Sevilla, los arquitectos y vecinos de la ciudad llevan más de medio siglo ideando novedosos y representativos diseños que coronen la entrada de uno de los eventos más esperados de la ciudad.

Los monumentos, edificios y efemérides que han inspirado la portada de la Feria de Abril suman, hasta hoy, 76. A pesar de ello, la ciudad parece mantener una deuda pendiente con la Alameda de Hércules, uno de sus espacios más emblemáticos y un auténtico punto neurálgico de la vida sevillana.

Este espacio, inaugurado en 1574, es considerado el jardín público más antiguo de España e incluso de Europa, lo que subraya su relevancia histórica en Sevilla. A pesar de ello, y aunque la Feria de Abril ha homenajeado numerosos monumentos, la Alameda de Hércules, hoy un lugar de encuentro y cultura para la ciudad, nunca ha protagonizado la portada que da la bienvenida al Real.

Es además reseñable que estas estructuras decorativas suelen conmemorar aniversarios o efemérides de la ciudad. Por ejemplo, la portada de 2012 celebraba los 300 años de la Iglesia del Salvador, mientras que la de 2017 rendía homenaje a la Expo del 92, coincidiendo con el 25 aniversario de aquel evento.

De manera similar, la portada que dará la bienvenida a la Feria de Abril en 2026 se inspira en el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 y se fusiona con el cenador que Carlos V levantó en el Alcázar con motivo del 500 aniversario de su matrimonio con Isabel de Portugal.

Desde su origen como estructura ornamental y conmemorativa, la portada ha tenido múltiples ocasiones de homenajear la Alameda de Hércules.

Por ejemplo, en 1974, cuando la instalación de portadas estaba ya consolidada, se podía haber celebrado el 400 aniversario de la plaza.

Ese año, la portada de la Feria se inspiró en la antigua Pasarela metálica del Real del Prado de San Sebastián. Según los registros históricos, aquella portada era transitable: los visitantes podían subir por escaleras y recorrer la estructura, algo poco habitual en las portadas feriales.

Otro ejemplo reciente se dio en 2024, cuando la portada, inspirada en el Pabellón Mudéjar que alberga el Museo de Artes y Costumbres Populares, coincidió con el 450 aniversario de la inauguración de la Alameda de Hércules.

Sin embargo, sí es importante señalar que la portada del año 2014, obra de Gregorio Esteban Pérez e inspirada en los antiguos quioscos de agua que estaban distribuidos por ciudad, sí pudo haber llegado a representar a la Alameda de Hércules, ya que uno de esos quioscos se encontraba en la mítica plaza.

Los más homenajeados

En el otro lado de la balanza se encuentran los elementos más homenajeados en Sevilla a través de su portada de la Feria, como puede ser el Puente de Triana, protagonista en los años 1968, 1969 y 1975.

Dentro de las personalidades, el arquitecto más homenajeado ha sido Aníbal González. Fue el caso de la portada de 2018, un diseño de César Ramírez que incluyó torres laterales en homenaje al arquitecto sevillano ya que evocaba la esquina de la fachada de la Casa Nogueira.

El diseño de 2019, obra de Ángelo González Carvalho, rendía homenaje a la Exposición Iberoamericana de 1929 y a Aníbal González, autor arquitectónico clave de esa exposición. Por su parte, en 2023, la portada se inspira en la Plaza de España, cuya creación es del arquitecto.

Asimismo, la de 2024 estuvo basada en el Pabellón Mudéjar del Parque de María Luisa, edificio diseñado por Aníbal González.

Las bases

Esta repetición tiene, sin embargo, una explicación: las bases del concurso de la portada de la Feria de Sevilla establecen cada año un tema concreto. Así lo explica a EL ESPAÑOL de Sevilla el arquitecto y columnista Javier Navarro, autor de la portada de 2022.

En aquel año, Navarro se inspiró en el Hotel Alfonso XIII. "Se cumplían los 500 años de la primera vuelta al mundo y las bases indicaban que debía ser un edificio regionalista", señala.

"Elegí el hotel como un guiño a los viajeros del siglo XVI y del XXI", añade, recordando además la estrecha relación del establecimiento con la feria, ya que "hasta 1974, el hotel formaba parte de la antesala del Real".

Navarro aclara que no es necesario ser arquitecto para presentar un diseño de portada, ni existe titulación obligatoria; de hecho, la mayoría de los años han ganado aparejadores o delineantes. Explica, además, que las bases "van cambiando" y que cada edición indica que el diseño debe centrarse en un tema específico.

"Durante muchos años se pedían edificios regionalistas, y durante otros tantos se demandaba mucho la figura de Aníbal González", apunta. Sin embargo, en los últimos dos años, las bases solo indican que la portada debe representar un edificio reconocible de la ciudad.

Preguntado por qué elemento elegiría si tuviera que diseñar una portada inspirada en la Alameda de Hércules responde, sin duda, que "las columnas". También añade que "habría que hacer algún tipo de arco en conmemoración a la Casa de las Sirenas o algún elemento con motivos vegetales".