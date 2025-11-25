Los sindicatos de Policía Local de Sevilla se unen en protesta por el plan de Navidad mientras siguen las negociaciones

Los tres sindicatos de la Policía Local de Sevilla se han unido para protestar contra el plan de Navidad el próximo miércoles 26 de noviembre en la Plaza Nueva, frente al ayuntamiento hispalense.

La protesta llega en un momento de plenas negociaciones entre el Consistorio y los agentes para sacar adelante el plan de la Navidad.

La convocatoria tendrá lugar el mismo día y a la misma hora en la que se celebrará un Pleno municipal extraordinario para aprobar dicho dispositivo.

Durante la presentación de la programación navideña 2025 celebrada este martes, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha defendido que el Consistorio mantendrá las negociaciones "hasta última hora" a la vez que ha apelado a la "vocación de servicio y profesionalidad" de los agentes en el caso de que no se llegue a un acuerdo.

En paralelo, el primer edil hispalense ha declarado que, de no aprobarse, se "haría por decreto".

Este año, el plan de Navidad se ha acortado, pasando de unos 40 días a alrededor de 20. El motivo, según Sanz, es que se ha llegado al límite de horas extras permitido por la ley que se le pueden pagar a los efectivos de Policía Local por parte de los ayuntamientos.

La razón es la cantidad de eventos que se celebran en Sevilla y que requieren de la participación de este cuerpo de seguridad.

Por su parte, a través de un comunicado emitido por CSIF, se ha llamado a todos los "afiliados y simpatizantes a la concentración convocada por la Junta de Personal".

El escrito sostiene que los tres organismos han acordado "que haya una sola voz, la de la Policía Local de Sevilla, y un solo color, el azul de los uniformes".

Desde CSIF subrayan que en la protesta "no habrá ni siglas ni pancartas" y señalan a los agentes que no deben olvidar "el resto de reivindicaciones".