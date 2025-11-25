Llega la Navidad a Sevilla con 9 millones de luces, un Belén gigante, proyecciones sobre el Guadalquivir y mucha música

Sevilla se prepara para vivir la Navidad "más luminosa y mágica jamás celebrada", según ha avanzado este martes el alcalde José Luis Sanz durante la presentación oficial de la programación para las fiestas 2025-2026.

Bajo el lema 'El Camino que lleva a Sevilla', la ciudad desplegará una agenda repleta de actividades entre el 29 de noviembre y el 6 de enero, con un adelanto en Sevilla Este el día 27, que marcará el inicio simbólico de la celebración.

El Ayuntamiento ha diseñado un programa que combina grandes espectáculos, apuestas culturales, tradición y presencia en todos los barrios, acompañado por el mayor alumbrado navideño de la historia de la ciudad, que contará con más de 9 millones de luces LED, 304 calles y plazas iluminadas y 80.000 plantas ornamentales distribuidas por puntos emblemáticos.

La gran novedad del alumbrado, y lo más esperado por los sevillanos, será la transformación de la Avenida de la Constitución, que se convertirá por primera vez en la 'Avenida de la Navidad', con elementos decorativos de suelo en tres dimensiones.

Esta intervención incluye 32 árboles luminosos de 7,6 metros, 17 bolas de Navidad aéreas y 42 adornos sobre farolas, configurando uno de los espacios más singulares de estas fiestas.

La inversión municipal en alumbrado asciende a casi dos millones de euros, un 18,5 por ciento más que en 2024. Entre las nuevas zonas que se incorporan destacan los Jardines del Cristina, la Enramadilla, Luis de Morales —que recupera iluminación por primera vez desde 2011—, San Francisco Javier, Plaza de San Marcos, Plaza de San Lorenzo, Avenida de la Paz, Maestro Arrieta, Torcuato Luca de Tena y la barriada de El Gordillo, que estrenará iluminación navideña por primera vez.

También se incluyen nuevos motivos para calles como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Salvador y Asunción, además de nuevos diseños para los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios.

El encendido será el 29 de noviembre a partir de las 17:30 horas en un gran espectáculo inaugural en la Avenida de la Constitución, con actuaciones de la Banda Musical, coros navideños y Pastora Soler. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de pulsar el botón del alumbrado.

El horario será de 18:30 a 00:00 horas, ampliándose hasta la 01:00 los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero.

Un Belén gigante

La ciudad estrenará este año un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, con figuras monumentales que alcanzan 9,80 metros en el caso de San José y más de cinco metros en el buey. Todo el conjunto estará iluminado con luz cálida.

A esto se sumarán 80.000 plantas decorativas instaladas por Parques y Jardines en 80 puntos de la ciudad y 14 estructuras florales adicionales, además del tradicional Belén del Arquillo del Ayuntamiento, que este año será obra de la Asociación de Belenistas de Sevilla.

Plaza de San Francisco

La Plaza de San Francisco volverá a ser uno de los epicentros de la Navidad con el espectáculo 'Acordes de Sevilla', una proyección de luz, sonido y vídeo sobre la fachada del Ayuntamiento.

El montaje rendirá homenaje a tres hitos musicales vinculados a la ciudad: el 150 aniversario de Carmen de Bizet, el 100 aniversario de la marcha Estrella Sublime, y el 50 aniversario del grupo Triana.

El espectáculo durará unos 14 minutos y se proyectará cada media hora entre las 18:30 y las 23:00 horas, ampliándose hasta las 00:30 en fechas especiales.

Una importante novedad técnica será la eliminación del tendido aéreo de la plaza, cuyos cables y estructuras han sido soterrados para reducir el impacto visual y mejorar la seguridad.

Navigalia

El gran éxito de los últimos años, Navigalia, volverá a celebrarse en la dársena del Guadalquivir con su nuevo espectáculo, 'Misión Regalo', una historia navideña protagonizada por la propia ciudad.

El evento se desarrollará del 18 de diciembre al 4 de enero, con un total de 70 pases —cinco diarios—, y aumentará su duración de 12 a 18 minutos.

Cada sesión tendrá un aforo de 1.900 personas sentadas, lo que permitirá que más de 130.000 espectadores disfruten del show. Las entradas costarán 2 euros.

Música

La música será otro pilar fundamental de la Navidad sevillana. El Real Alcázar acogerá un ciclo lírico en el Salón de Embajadores con tres grandes nombres del panorama: Ainhoa Arteta (4 de diciembre), Ismael Jordi (11 de diciembre) y Juan Jesús Rodríguez (18 de diciembre).

Además, habrá un segundo ciclo de conciertos en el Salón de los Tapices, con entradas gratuitas previa reserva.

La Fábrica de Artillería, el Espacio Turina y otros teatros municipales completarán la agenda musical, a la que se añadirán zambombas, coros y actuaciones en los distritos.

150 actividades

La descentralización será clave en esta Navidad, y es que la ilusión se repartirá, a través de más de 150 actividades, por todos los distritos de la ciudad de Sevilla.

Ejemplo de ellos será Sevilla Este, que volverá a inaugurar las celebraciones con la presentación del villancico 'La Estrella del Este', compuesto por Enrique Casellas e interpretado por los niños de la zona.