Tussam se despliega al Este y al Sur de la ciudad para conectar nuevos barrios y las zonas más pobladas de Sevilla

La línea 60 de Tussam comenzó a operar el pasado lunes 17 de noviembre. De esta forma, el nuevo recorrido se suma a la lista de rutas y medio de transportes de los que dispone Sevilla, un número que ha aumentado desde 2023, cuando llegó al cargo José Luis Sanz, hasta la actualidad.

La última incorporación conecta ya a los vecinos de Sevilla Este con su hospital de referencia, el Virgen Macarena. Desde el comienzo de esta semana ya no hay que hacer trasbordo para llegar desde el mencionado barrio periférico de la capital hasta el centro sanitario.

Se trata de una nueva ruta que los habitantes de esta zona de Sevilla han celebrado. En conversaciones con EL ESPAÑOL, Rubén Mancera, secretario de la asociación La otra Sevilla Este, asegura que, aunque hay otros servicios activos, "se llevaba seis o siete años reclamando" un recorrido directo.

En este sentido destaca que "es una línea muy necesaria puesto que hay personas mayores que tienen mucha dificultad para llegar a centros médicos como es el Hospital Virgen de la Macarena", lugar en el que acabará el nuevo recorrido.

Mancera afirma que era algo "que hacía falta" y que, aunque "ha llegado tarde, lo importante es que ha llegado".

La nueva ruta de Tussam recorrerá unos 28 kilómetros con 15 paradas desde la avenida de la Aeronáutica hasta el puente de la Barqueta. Este último punto supone la conexión directa con el C1, C2, C3, C4, líneas 3 y 6.

En cuanto al tipo de servicio, tiene el mismo modelo de línea exprés que las LE o LN. Su horario abarca desde las 07:00 hasta las 22:00 los días entre semana y a partir de las 09:00 los sábados. En cuanto a las frecuencias de paso, la diurna es de unos 16 minutos y la de tarde de 24.

También la ampliación del tranvía

El equipo de gobierno del 'popular' Sanz ha implantado otras cuatro líneas de autobús urbano más y se ha aumentado el recorrido del metrocentro.

La de la Ciudad de la Justicia fue la primera que el primer edil hispalense puso en marcha durante su mandato. La CJ comenzó a prestar servicio a finales de octubre de 2023 desde San Bernardo hasta la Ciudad de la Justicia con parada en el centro comercial Lagoh.

Según fuentes municipales, la demanda de la línea se ha situada en "42.000 viajeros durante el pasado mes de octubre", siendo la media en días laborales de alrededor de "1.600".

De esta ruta destaca la conexión con la estación de trenes de San Bernardo además de con la parada de Metro de Sevilla y el tranvía en el Prado de San Sebastián.

A finales de febrero de 2025 volvió a Sevilla un 'icono' en lo que medios de transporte se refiere. En este momento retomó su actividad el C5, una línea de Tussam que recorre el interior del Casco Histórico con horario de 10:00 a 22:00 horas.

Objeto de risas

Para muchos, lo que la caracteriza no es exactamente la ruta que hace -que también- sino el tamaño de los vehículos.

Los microbuses 100% eléctricos y con un total de 20 plazas -12 sentadas y ocho de pie- han convertido al C5 en el centro de la diana de memes y publicaciones en redes sociales.

En muchos de estos 'posts', los usuarios aseguraban, con la sorna que caracteriza a los sevillanos, que "Tussam llevaba talla S" o lo apodaban como "el 'vampiriquiqui'".

En cuanto a la demanda, desde el Consistorio hispalense sostienen que la media de los viajeros diarios es de 240.

Aunque no es una nueva línea de Tussam, sí es una nueva forma de llegar a otros puntos de la ciudad.

Hace justo un año, en noviembre del 2024, comenzó a prestar servicio el último tramo del tranvía. Aunque ahora las obras en Plaza Nueva han obligado a finalizar el recorrido en el Archivo de Indias, hasta ahora iba desde la parada frente al Ayuntamiento hasta Luis Morales.

La ampliación supuso la construcción de 1,4 kilómetros de doble vía y la incorporación a la línea de 3 nuevas paradas: San Francisco Javier, Eduardo Dato y Luis de Morales.

La demanda se ha situado, en el último mes de octubre, "por encima de los 400.000 viajeros mensuales", con un valor medio diario por encima de los 13.000 viajeros.

En el acumulado de 2025 la demanda se ha incrementado un 14,4 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado.

Estreno entre luces y sombras

Por último, si hay una nueva incorporación al transporte urbano que ha dado de qué hablar, para bien o para mal, esa ha sido la puesta en marcha del bus de tránsito rápido (BTR1). Más conocido como tranvibús.

El pasado 29 de septiembre echó a andar esta línea con un estreno protagonizado por las luces y sombras.

Con un recorrido que conecta Torreblanca y Sevilla Este con Nervión -por ahora- ha sido motivo de queja por parte de los vecinos de Sevilla Este debido a los "atascos que genera el hecho de que disponga de un solo carril para él".

Sin embargo, Rubén Mancera ha declarado que "la situación ha mejorado a medida que han pasado los meses".

El arranque del tranvibús ha obligado a poner en marcha una serie de obras en el centro de la ciudad. ¿El motivo? la idea es que el recorrido acabe en la Plaza del Duque.

Actualmente, las obras han comenzado en el entorno de la calle Laraña y de la Plaza de Encarnación. No obstante, no es hasta septiembre de 2026 cuando se prevé que la rehabilitación del centro culmine.

El ayuntamiento cifra el total de viajeros en un día laborable entre los 5.200 y los 5.600.

Asimismo, destaca que " realiza 180 expediciones, 90 por sentido, con 1.690 kilómetros recorridos cada día" y que "el tiempo de recorrido entre cabeceras se sitúa entre 28 y 30 minutos, con un nivel de cumplimiento horario, superior al 90 por ciento".