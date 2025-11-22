El empresario José María Garzón se hace con la gestión de la plaza de la Maestranza tras casi un siglo de control de Pagés

Relevo histórico en la gestión de la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. La Junta General de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha designado a José María Garzón como empresario de la Plaza de Toros, que durante los últimos casi 100 años ha controlado empresa Pagés.

Garzón será ahora el nuevo rostro de la gestión del coso, a cuyo frente estará cinco años. Un relevante paso no solo para la plaza, sino también para su carrera tras llevar, entre otras plazas, también la de Málaga, Santander o Córdoba.

Su llegada supone la salida de la empresa Pagés, con Ramón Valencia al frente, que durante las últimas nueve décadas ha ostentado estas labores, aunque él mismo ha estado al frente junto a su hijo durante los últimos años.

Antes lo hacía con su cuñado Eduardo Canorea, hijo de don Diodoro Canorea quien en 1932 firmó un contrato con la Real Maestranza de Caballería y que ha marcado, en casi un siglo, la historia del toreo.