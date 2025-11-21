Un pasajero del avión que cerró más de una hora el aeropuerto de Sevilla: “El ruido fue muy fuerte tras despegar”

Imagen del avión accidentado que ha cerrado más de una hora el aeropuerto de Sevilla. Cedida

Un fuerte ruido tras despegar alertó este jueves por la tarde a los más de 180 pasajeros a bordo de un avión de Ryanair con destino a Marrakech desde Sevilla.

"Poco después de despegar escuchamos un ruido muy fuerte que hizo vibrar al avión entero", cuenta a EL ESPAÑOL de Sevilla Álvaro, uno de los pasajeros, cuya aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en el propio aeropuerto tras sobrevolar los alrededores del espacio durante una hora y cuarto.

Por este motivo el aeropuerto de San Pablo ha sufrido un bloqueo que ha cortado el tráfico aéreo de Sevilla durante casi una hora y media. Hasta nueve vuelos se han visto afectados.

La aeronave ha estado sobrevolando la zona hasta poder tomar tierra tras agotar la gasolina, según fuentes del 112.

"Nos hemos llevado un buen susto porque tampoco nos daban información", confiesa el citado pasajero, quien se percató de que estaban sobrevolando la misma zona.

"Solo al final nos dijeron que íbamos a aterrizar de emergencia porque el avión había tenido un problema y que nos preparáramos por si teníamos que utilizar las salidas de emergencias", asegura.

En concreto, el problema ha ocurrido en el tren de aterrizaje, lo que ha provocado el despliegue del plan de emergencias que ha movilizado a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y Local y a los bomberos.

Afortunadamente, ningún pasajero ha resultado herido. Sobre las 18,40 horas la situación se ha visto normalizada.

No obstante, durante esa hora y media, al menos, nueve vuelos que tenían como destino Sevilla han sido desviados.

Cinco de ellos al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, procedentes de Lyon, Marsella, Pisa, Milán y Burdeos; dos a Jerez, procedentes de Tenerife Norte y Barcelona; y dos vuelos a Faro, procedentes de Eindhoven y Viena.

Hasta las 22,15 horas los pasajeros afectados no pudieron partir hacia Marrakech en otro avión distinto al accidentado.