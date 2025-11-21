Dos años de cárcel a un portero de discoteca que intentó besar y realizar tocamientos a una mujer sin su consentimiento

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de prisión a un portero de discoteca que cometió una agresión sexual a una mujer en el interior del local en el que trabajaba.

El acusado se confesó culpable y mostró su "absoluta conformidad" con la acusación y las penas propuestas por el Ministerio Público, motivo por el que el juicio oral se dio por concluido de manera rápida.

Según la sentencia, fechada el pasado 16 de octubre y difundida por la Oficina de Comunicación del TSJA, los hechos ocurrieron sobre las 2:15 horas del 7 de enero de 2023. La víctima y otra persona habían accedido a la discoteca de Sevilla, y tras consumir la bebida incluida en su entrada, el portero las abordó.

Posteriormente, invitó a la mujer a tomar un chupito de fresa en una sala contigua y, tirando de su brazo, la llevó a un cuarto pequeño donde intentó besarla y realizar tocamientos sin su consentimiento, pese a la negativa de la víctima.

La agresión provocó en la mujer un hematoma en la cadera derecha y síntomas de ansiedad y depresión compatibles con un trastorno adaptativo derivado de estrés postraumático leve, según consta en la sentencia.

La Audiencia también consideró la existencia de atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que el acusado indemnizó previamente a la víctima con 6.000 euros, cantidad tras la cual la víctima renunció a reclamar responsabilidad civil.

Además de la pena de prisión, el fallo impone al condenado cinco años de inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión que implique contacto regular con menores y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años. Asimismo, deberá asumir el pago de las costas procesales.

La sentencia subraya que la rápida conformidad del acusado y la adhesión de la acusación particular a las condiciones de reparación del daño permitieron cerrar el procedimiento sin necesidad de prolongar la vista oral, lo que facilitó la resolución judicial en plazos breves.