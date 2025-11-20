Sanz da marcha atrás y retira del Pleno el proyecto de horas extra de la Policía Local en Navidad ante la falta de apoyos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha retirado este jueves del orden del día del Pleno municipal dos expedientes relacionados con el pago de horas extraordinarias de la Policía Local en Navidad.

La decisión ha sido anunciada por el delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, minutos antes de la votación, tras constatar que los grupos de la oposición —PSOE, Vox y Con Podemos-IU— no respaldarían la propuesta.

La retirada se ha producido después de que la portavoz de Vox, Cristina Peláez, pidiera expresamente que uno de los puntos fuese suprimido y propusiera celebrar un Pleno monográfico sobre la situación del cuerpo policial.

Durante el debate, los grupos de la oposición cuestionaron la gestión municipal y recordaron la existencia de un informe de la Intervención, adelantado por 'Diario de Sevilla', que advertía de que las productividades y gratificaciones recogidas en los expedientes carecen de encaje jurídico en el marco legal de retribuciones de los funcionarios.

El documento, de 15 páginas, señala además que los pagos planteados superan los límites establecidos y que la cuestión presenta diversas aristas, calificándola como un "problema poliédrico".

Los expedientes retirados incluían el abono de 4,9 millones de euros correspondientes a servicios extraordinarios realizados por Policía Local y Bomberos en los dos últimos años —con excepción de algunos operativos no certificados, como los vinculados a la cumbre de la ONU o la final de la Europa League— y una modificación presupuestaria de 5,6 millones destinada al Plan de Navidad, aún en negociación con los sindicatos.

Flores ha indicado que la retirada pretende facilitar un acuerdo. También ha señalado que la situación está condicionada por la ley de techo de gasto y por el aumento de eventos que requieren presencia policial.

Desacuerdo

Tras la retirada de los puntos, varios agentes de la Policía Local han exhibido pancartas en el salón de Plenos reclamando el cumplimiento de compromisos previos.

El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión entre sindicatos y Ayuntamiento ante la falta de acuerdo para el dispositivo de Navidad, cuyo inicio está previsto para la próxima semana.

Las entidades sindicales han rechazado hasta ahora la propuesta municipal, y la sección de CSIF ha advertido de que acudirá a la vía judicial si se obliga por decreto a realizar servicios extraordinarios.