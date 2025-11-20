El PP exige a Muñoz que explique "su papel en el ‘pelotazo’ de 2M€ de Pineda" con una parcela pública

El portavoz del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha exigido al portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, que explique "su papel en el ‘pelotazo’ de 2M€ de Pineda con la parcela de Emvisesa”.

Así, el popular ha recordado que Muñoz era el "responsable de Urbanismo" cuando se produjeron los hechos y ha pedido al socialista que deje de "intentar desviar la atención" sobre la cuestión.

Para el PP es clara la participación de Muñoz cuando “se coció la operación para que la esposa de Rafael Pineda se hiciera con la concesión de la parcela en condiciones muy ventajosas”, cuya posterior venta le reportó un beneficio de 1,8 millones de euros.

Así, Bueno ha recordado que en julio de 2016, con Muñoz como gerente de Urbanismo, la comisión ejecutiva de Emvisesa, en la que estaba presente Antonio Muñoz, rebajó la tasación del suelo un 40% sin motivo aparente.

“Inmediatamente después, en pleno agosto, se abre un procedimiento público en el que curiosamente solo se presenta la esposa de Rafael Pineda, que se hace con la concesión”, ha añadido Bueno.

Partido

“Antonio Muñoz ha preguntado hoy en el pleno por la rebaja de tasación del suelo del 26,4% que se hizo en 2024, que le preocupa mucho, pero no quiere hablar de la rebaja del 40% que promovió él en 2016 justo antes de otorgar la concesión a la familia de un compañero de partido”.

“Sin esa rebaja ningún juzgado estaría investigando porque no habría ‘Caso Pineda’”, ha agregado Juan Bueno, para señalar que “Muñoz no quiere dar explicaciones en el pleno, pero a lo mejor tiene que terminar dándolas en sede judicial”.

El propio Muñoz ha preguntado por esta cuestión en el Pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Sevilla, celebrado este jueves. Sin embargo, no ha respondido a la cuestión de cuál fue su papel en el presunto caso opaco.

"Cuando Sanz ya gobernaba Sevilla, el PP y Vox aprobaron en comisión ejecutiva una rebaja del precio de la parcela Q4 del Higuerón de más de medio millón de euros, casi un 27%", ha indicado, señalando al actual Gobierno municipal. "Y fue el Gobierno de Sanz quien adjudicó dicha parcela, cuya venta está siendo objeto de una investigación. No fue el PSOE", ha defendido.