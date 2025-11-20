Nueva reordenación en el Ayuntamiento de Sevilla: María Tena toma posesión y asume Deporte y el distrito Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla ha reordenado su estructura política y administrativa tras la incorporación de María Tena como nueva concejal, decisión que llega después de la renuncia de Silvia Pozo, que ahora se encargará de Deporte y del distrito Macarena. Se trataría de la segunda reestructuración desde el inicio del mandato.

El alcalde, José Luis Sanz, ha firmado varios decretos que modifican la composición de la Junta de Gobierno, los tenientes de alcalde, las áreas municipales y las delegaciones que las integran.

El principal cambio afecta a la antigua décima Área de Gobierno, que pasa a denominarse Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud. Al frente de este nuevo departamento estará Blanca Gastalver como teniente de alcalde.

Por tanto, la Delegación de Deporte queda integrada dentro del área y será asumida por la propia María Tena. Además, Tena asumirá también la presidencia de la Junta Municipal del Distrito Macarena, lo que amplía de forma notable su responsabilidad en la organización municipal.

Esta reestructuración implica ajustes en otras áreas, como la que dirige Juan de la Rosa, que incorpora nuevas competencias y pasa a llamarse Área de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio y Vivienda.

Nueva estructura

Junto a estos cambios, el Gobierno municipal ha actualizado el reparto de responsabilidades dentro de toda la estructura ejecutiva.

Juan Bueno continuará al frente de Hacienda, Administración y Transformación Digital; Álvaro Pimentel seguirá dirigiendo Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, mientras que Minerva Salas encabeza Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

En esta línea, Evelia Rincón se mantiene al frente de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, con Pepe Lugo como responsable específico de esta última delegación.

Manuel Alés continúa en Fiestas Mayores; Ignacio Flores en Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos; José Luis García en Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones; y Angie Moreno en Turismo y Cultura.

Por su parte, Amidea Navarro conservará la Delegación de Patrimonio dentro del área que dirige Juan de la Rosa. Con esta reorganización, el Gobierno municipal busca ajustar competencias, reforzar la coordinación entre áreas y adaptar la estructura del Ayuntamiento a la nueva distribución de funciones tras la entrada de María Tena.

Segunda reestructuración

Esta es ya la segunda vez que el Gobierno de Sanz reajusta su organigrama desde que comenzó el mandato. La primera modificación llegó cuando Minerva Salas dejó sus responsabilidades como concejala de Cultura, Deportes y portavoz municipal para ponerse al frente de las áreas de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

A raíz de aquel movimiento, Angie Moreno asumió las competencias de Cultura y Turismo, mientras que el área de Deportes quedó en manos de Silvia Pozo, que ahora culmina una nueva etapa profesional con su incorporación a la Junta de Andalucía.