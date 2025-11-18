Detenido en Sevilla un gestor por estafar a clientes durante dos años: manipuló pólizas y desvió fondos de una agencia

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional EP

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un gestor comercial de una compañía aseguradora que aprovechaba su puesto de trabajo para realizar operaciones fraudulentas y obtener beneficios económicos durante dos años.

Los agentes han identificado también a una segunda persona implicada en los hechos, que recibía parte del dinero desviado.

La investigación comenzó cuando el director de la agencia detectó movimientos irregulares en pólizas y productos contratados por varios clientes.

El director de la agencia presentó una denuncia ante el juzgado competente, lo que activó la actuación policial y el posterior análisis de las operaciones gestionadas por el empleado.

Según las diligencias practicadas, el detenido realizaba rescates parciales de pólizas sin autorización, modificaba datos personales de los asegurados y falsificaba firmas para desviar fondos hacia cuentas de su titularidad.

El hombre inducía además a los clientes a efectuar inversiones o cambios basados en información falsa. El objetivo consistía en aprovechar la relación de confianza que mantenía con ellos para ocultar las irregularidades y asegurar el beneficio económico.

Abría pólizas a nombre de los clientes

El ahora detenido empleaba otros métodos para continuar con el fraude. Abría pólizas a nombre de los clientes sin su conocimiento y operaba sobre ellas de forma ilícita.

También modificaba registros internos de la entidad para impedir que las víctimas detectaran los movimientos realizados sin su consentimiento.

Los agentes han determinado que estas prácticas se prolongaron durante unos dos años. Las operaciones fraudulentas afectaron a un número relevante de clientes y generaron un perjuicio económico significativo para la compañía aseguradora y para las personas afectadas.

La pareja del autor implicada

Durante la investigación, la Policía identificó a una segunda persona implicada. Se trata de la pareja del principal autor, que recibía parte del dinero obtenido de manera ilícita en una cuenta bancaria a su nombre.

Los agentes mantienen la investigación abierta para analizar si existen más afectados o responsables adicionales por las operaciones fraudulentas.