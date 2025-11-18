El Ayuntamiento defiende que Sevilla "está preparada" para acoger la final de la Copa del Rey y el sábado de Feria a la vez

Imagen del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Hacienda, Juan Bueno. EP. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha defendido que la ciudad "está preparada" para acoger la final de la Copa del Rey y el sábado de la Feria de Abril a la vez.

Esta aclaración del Consistorio -gobernado por el grupo municipal del PP- viene después de que se solicitase desde el PSOE que se cambiara la fecha del encuentro deportivo. Y es que el Estadio de La Cartuja lo volverá a acoger por séptima vez el próximo 25 de abril.

Este mismo día se estará celebrando otro de los grandes eventos de la ciudad: el sábado de feria.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Sevilla han defendido que la ciudad "está preparada para ser sede de grandes eventos y trabaja con previsión y organización".

Además, ha subrayado que el "equipo de gobierno es un gobierno responsable que está trabajando desde que ayer por la tarde se tuvo conocimiento de la designación con la RFEF y con resto de administraciones implicadas".

Sin embargo, desde el PSOE, han pedido al alcalde, José Luis Sanz, que "gestione la modificación de la fecha de al final de la Copa del Rey" y así "evitar las coincidencias" entre ambos eventos.

Antonio Muñoz, portavoz del grupo municipal del PSOE, ha señalado que "puede ser una temeridad y una irresponsabilidad".

En este sentido, Juan Bueno, delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno municipal, ha señalado que no se puede "poner en duda la capacidad de Sevilla para celebrar este tipo de eventos".

Muñoz ha afirmado que ambas celebraciones teniendo lugar en Sevilla a la vez provocaría "importantes distorsiones en los servicios públicos, especialmente en los dispositivos policiales".

En respuesta a esto, Bueno ha manifestado que "no sería la primera vez que en la ciudad coinciden varios eventos importantes a la vez" y que la ciudad "está preparada para ser sede de grandes eventos y trabaja con previsión y organización".

Independientemente de la polémica que ha generado la coincidencia de ambos eventos a la vez en Sevilla, la realidad es que, se celebre en la fecha que se celebre, la capital acogerá por séptima vez la final de la Copa del Rey.

Este evento se suma a la lista de todas las citas de primer nivel que está acogiendo el Estadio de La Cartuja desde su remodelación.

Sin ir más lejos, este martes a partir de las 20:45 tendrá lugar el encuentro entre la Selección Española contra Turquía.