Muere un hombre de 45 años electrocutado en un centro de alta transformación en un pueblo de Sevilla

Imagen de archivo de un vehículo de los bomberos EP

Un hombre de 45 años ha muerto en la pasada noche electrocutado en un centro de alta transformación ubicado en una finca de Sanlúcar la Mayor, una localidad de la provincia de Sevilla.

Cuando llegaron al lugar de los hechos, los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del hombre. La descarga eléctrica resultó mortal y no fue posible realizar maniobras de reanimación. Tras este fallecimiento, Sevilla ya acumula 35 trabajadores muertos en lo que va de año.

El suceso ocurrió el pasado domingo, 16 de noviembre, según ha podido saber el Servicio de Emergencias de Andalucía 112.

El centro coordinador del servicio de asistencia recibió varios avisos minutos antes de la medianoche. El Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación Provincial y la Policía Local y la compañía suministradora de electricidad se activaron de inmediato.

Esta muerte no es la única tragedia relacionada con electrocutados este año. El pasado verano un niño de ocho años murió también tras una fuerte descarga eléctrica en Los Palacios y Villafranca.

Allí, el menor estaba limpiando una piscina familiar cuando se produjo el accidente. El niño estaba descalzo jugando en las inmediaciones junto a su hermana y ambos recibieron la descarga.

Sin embargo, la hermana resultó ilesa y el niño murió, señalaron entonces fuentes de la investigación del caso.