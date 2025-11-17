El Estadio de La Cartuja se prepara para otra cita de primer nivel afianzándose como núcleo de grandes eventos
Será el escenario para el partido del próximo martes para la clasificación del Mundial 2026 entre España y Turquía.
Más información: Estas son las entradas más baratas para ver el próximo partido de la selección española en el estadio de La Cartuja
El Estadio de La Cartuja de Sevilla vivirá el próximo martes una cita de primer nivel -como otras a las que acostumbra en los últimos tiempos-.
La Selección Española se enfrentará a la turca en un encuentro que prevé atraer a miles de personas a la capital andaluza y que previsiblemente sellará su pase para el próximo Mundial.
Tras su reactivación en 2020, el anfiteatro ha sido la sede de grandes jornadas. Y ahora vuelve a repetir con un partido marcado por la polémica que ha surgido después de que se desconvocara al delantero Lamine Yamal.
Será a partir de las 20:45 horas del martes cuando la Roja juegue el partido para la clasificación del Mundial 2026 sin uno de sus jugadores estrella.
El joven de 18 años ha vuelto a dar de qué hablar después de que la selección se viera obligada a prescindir de él para el encuentro por haberse sometido a un tratamiento médico con el F.C. Barcelona que necesitaba reposo sin haber avisado previamente a los responsables de España.
Escenario de la Copa del Rey
La cita entre España y Turquía se suma a la lista de los grandes eventos que ha acogido la que es ahora la sede del Real Betis Balompié desde que se rehabilitara en 2020.
El estadio Olímpico, que nació para ser el escenario, principalmente, de competiciones de atletismo, lo está siendo también de la final de la Copa del Rey.
La etapa final de este torneo se ha jugado ya cinco veces en la capital hispalense, siendo el último encuentro el protagonizado por dos de los grandes equipos del país: miles de personas vibraron con el clásico Barça - Madrid.
La Eurocopa ha sido otro de los torneos que el estadio sevillano ha acogido. En total, en el césped de La Cartuja se disputaron cuatro partidos de la UEFA Euro 2020, incluyendo el España - Suecia que quedó empate con cero tantos anotados; el España - Polonia y la cita entre la selección eslovaca y los españoles en la que estos últimos ganaron con cinco goles frente a ninguno.
El último de los partidos pertenecientes a la competición europea que se jugó en el anfiteatro sevillano fue el protagonizado por Portugal y Bélgica. Unos octavos de final en los que consiguieron la victoria los belgas con un punto de ventaja.
Sede del Betis
El Estadio de La Cartuja ha funcionado como sede clave para la Selección Española desde 2020. En este recinto, el combinado nacional logró una de sus mayores goleadas históricas al vencer a Alemania 6-0, en un partido de la Liga de Naciones.
Además, La Cartuja fue fundamental en la clasificación para el Mundial de 2022, al ser escenario de dos victorias cruciales: España 3-1 contra Kosovo y el decisivo triunfo España 1-0 sobre Suecia, encuentro que selló el pase de España a la competición global.
Aunque los partidos de la Selección Española se han convertido en la joya de la corona del estadio sevillano, desde hace unos meses también acoge los encuentros de uno de los equipos de la ciudad.
Desde que comenzaron las obras en el Benito Villamarín, el Estadio de La Cartuja está siendo la sede del conjunto verdiblanco.
Se preveía que el Betis jugara en la Cartuja hasta final de la temporada 2025-2026, cuando las obras lo permitiesen, sin embargo, parece ser que finalmente la situación se va a prolongar más de lo esperado, coincidiendo con las obras que se llevarán a cabo en el entorno.
Obras compatibles con los partidos
En esta línea, la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha asegurado que estas nuevas actuaciones "serán compatibles con la estancia del Real Betis". "Todo lo que hagamos, con mucho cuidado y todo bien equilibrado para molestar lo menos posible", subrayó.
En concreto, el departamento que lidera Patricia del Pozo ha invertido alrededor de nueve millones de euros para mejorar zonas del estadio como los accesos a él. Este ha sido uno de los puntos que durante las pasadas semanas ha dado problemas.
Y es que en uno de los últimos partidos del Real Betis, la entrada a uno de los parkings quedó bloqueada.
Pero los eventos deportivos no han sido los únicos que han tenido lugar en este rincón de la hispalense. Las gradas también se han llenado por otros motivos que nada tienen que ver con el fútbol.
Ejemplo de ello fue el aluvión de personas que decidieron aterrizar en Sevilla en pleno verano para disfrutar de la Velada del año V, la cita organizada por el tremer Ibai Llanos y en la que los protagonistas fueron creadores de contenidos de todo el mundo.