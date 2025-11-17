El Estadio de La Cartuja se prepara para otra cita de primer nivel afianzándose como núcleo de grandes eventos

El Estadio de La Cartuja de Sevilla vivirá el próximo martes una cita de primer nivel -como otras a las que acostumbra en los últimos tiempos-.

La Selección Española se enfrentará a la turca en un encuentro que prevé atraer a miles de personas a la capital andaluza y que previsiblemente sellará su pase para el próximo Mundial.

Tras su reactivación en 2020, el anfiteatro ha sido la sede de grandes jornadas. Y ahora vuelve a repetir con un partido marcado por la polémica que ha surgido después de que se desconvocara al delantero Lamine Yamal.

Será a partir de las 20:45 horas del martes cuando la Roja juegue el partido para la clasificación del Mundial 2026 sin uno de sus jugadores estrella.

El joven de 18 años ha vuelto a dar de qué hablar después de que la selección se viera obligada a prescindir de él para el encuentro por haberse sometido a un tratamiento médico con el F.C. Barcelona que necesitaba reposo sin haber avisado previamente a los responsables de España.

Escenario de la Copa del Rey

La cita entre España y Turquía se suma a la lista de los grandes eventos que ha acogido la que es ahora la sede del Real Betis Balompié desde que se rehabilitara en 2020.

El estadio Olímpico, que nació para ser el escenario, principalmente, de competiciones de atletismo, lo está siendo también de la final de la Copa del Rey.

La etapa final de este torneo se ha jugado ya cinco veces en la capital hispalense, siendo el último encuentro el protagonizado por dos de los grandes equipos del país: miles de personas vibraron con el clásico Barça - Madrid.

La Eurocopa ha sido otro de los torneos que el estadio sevillano ha acogido. En total, en el césped de La Cartuja se disputaron cuatro partidos de la UEFA Euro 2020, incluyendo el España - Suecia que quedó empate con cero tantos anotados; el España - Polonia y la cita entre la selección eslovaca y los españoles en la que estos últimos ganaron con cinco goles frente a ninguno.

El último de los partidos pertenecientes a la competición europea que se jugó en el anfiteatro sevillano fue el protagonizado por Portugal y Bélgica. Unos octavos de final en los que consiguieron la victoria los belgas con un punto de ventaja.

Sede del Betis