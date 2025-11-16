Las supuestas acosadoras de Sandra Peña comparecen este lunes ante la Fiscalía por el suicidio de la menor

Las tres niñas que, presuntamente, acosaron a Sandra Peña comparecerán este lunes ante la Fiscalía de Menores de Sevilla por el suicidio de la menor de 14 años el pasado 14 de octubre.

La cita se enmarca en una de las operaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público. En concreto, en aquella que busca averiguar cuál es el grado de implicación y responsabilidad de las menores en el caso.

La declaración de las tres implicadas llega casi una semana después de que prestasen declaración como testigos perjudicados los padres de Sandra.

El miércoles pasado también declaró ante la Fiscalía Francisco Suárez, el director del centro en el que, presuntamente, tuvo lugar el acoso escolar.

Este mismo día también estaban citados la jefa de estudios del Irlandesas de Loreto y la tutora de Sandra.

La comparecencia de los padres de Sandra duró, aproximadamente, cuatro horas. A la salida, el tío y portavoz de la familia, Isaac Villar, pidió una sanción "ejemplar y contundente" para el colegio.

Asimismo, señaló que los padres habían asistido a la cita "con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo".

Villar indicó que la familia "se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y muy especialmente por el Defensor del Pueblo".

Actualmente, el departamento de Educación andaluz está a la espera de la información necesaria para decidir si le quitan el concierto al centro o no.

En esta línea, Isaac Villar afirmó que confiaban "plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita".