Rescatan a un niño de 15 años que se había caído por un canal de riego en Sevilla durante el temporal

Los bomberos de Sevilla han rescatado a un niño de 15 años que se había caído por un canal de riego en el Parque Alcosa, en Sevilla capital. El joven ha salido ileso del incidente.

El suceso ocurrió el pasado sábado, durante una jornada de intensas lluvias que han dejado casi centenares de incidencias en la provincia y en toda la comunidad de Andalucía.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta de X, el joven no cayó al agua, sino que consiguió quedarse sujeto en una zona segura.

Tal y como ha enfatizado el Servicio, el joven ha salido ileso tras el rescate de los efectivos, que emplearon un dispositivo especial para el mismo.

Desde el pasado jueves, la borrasca Claudia está dejando fuertes precipitaciones en toda la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dio el aviso naranja para la campiña sevillana.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla activó el Plan Territorial de Emergencias en fase 1 de emergencia.

Por ahora, los parques, jardines, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad permanecerán cerrados hasta que acabe la situación y los técnicos confirmen que no hay peligro.

Durante el pasado sábado 15 de noviembre, las autoridades competentes tuvieron que rescatar a varias personas que se habían quedado atrapadas en su coche en Castilblanco de los Arroyos.

Además, el agua acumulada en la carretera originó un socavón en la carretera A-433, a la altura de la localidad sevillana de El Castillo de las Guardas.