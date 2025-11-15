Así es el polémico cartel de la Cabalgata de Reyes 2026 de Sevilla: una camiseta del Real Betis y una túnica de nazareno

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Sevilla ya tiene cartel anunciador. La tarde del pasado viernes fue cuando el Ateneo desveló cuál sería la obra que representara el evento más esperado del 5 de enero, titulada La Ilusión.

Este año, el elegido para darle vida a la pintura ha sido el artista Fernando Vaquero. El mismo no ha dudado en incluir en el lienzo dos elementos de lo más característicos de la ciudad: una túnica de nazareno de la Semana Santa de Sevilla y una camiseta del Real Betis.

Este último símbolo no ha tardado en generar polémica. Y es que las redes han estallado. Mientras que unos celebran la decisión del autor, otros critican que sea el conjunto verdiblanco el que aparezca en la obra.

"Espero que el Sevilla FC como institución manifieste su descontento", "¿Quién cuelga una túnica el día de Reyes?" o "Si se pone la camiseta del Betis hay que poner la del Sevilla F.C.", han sido algunos de los comentarios que han aflorado en redes.

El cartel está hecho en óleo sobre lienzo y cuenta la escena que se vive en miles de hogares españoles cada mañana del 6 de enero, cuando sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar ya han terminado su ruta y dejado todos los regalos -y carbón- donde corresponde.

Más detalles

El pintor destacó también el uso de tizas de colores para el rótulo del cartel, recurso con el que quiso evocar la infancia, acompañadas de tres pequeñas coronas sobre las iniciales de los Reyes Magos (M, G y B).

Así es el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos 2026. EP. Sevilla

"He intentado pintar algo muy sencillo de entender y muy difícil de expresar: la ilusión", señaló.

La imagen muestra una bolsa de papel con el escudo del Ateneo junto a la puerta, simbolizando "la magia que está a punto de renacer", y una estancia iluminada por el amanecer en la que un niño -pintado de espaldas para que "cada uno pueda verse reflejado"- contempla sus regalos.

Además de la equipación bética y la túnica de Semana Santa, el autor también ha incluido detalles personales como el rostro de su hija Julia en una de las figuras infantiles.

La presentación tuvo lugar en la tarde del pasado viernes 15 de noviembre en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur.

El acto contó con la presencia del presidente del Ateneo, Emilio A. Boja Malavé, y el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz Rojas.

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla ha asistido el delegado municipal Álvaro Pimentel.