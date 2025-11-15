El Ayuntamiento reasfalta 5 calles en Nervión y Sevilla Este a partir del lunes: estas son las alternativas para el tráfico Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha cinco nuevos reasfaltados en Sevilla Este y Nervión a partir del próximo lunes 17 de noviembre.

El Gobierno de José Luis Sanz, a través de la Gerencia de Urbanismo, empezará la próxima semana trabajos de renovación del pavimento que han contado con una inversión de casi 185.000 euros y finalizarán el viernes 21.

En concreto, las vías en las que se acometerán las labores serán Doctor Felipe Martínez, Pilar, Céfiro y Alcuza, todas ellas ubicadas en el barrio de Nervión. También la calle Ulises, en Sevilla Este.

Según señala el Consistorio, "al igual que en la mayoría de obras de reasfaltado, se harán en horario nocturno para minimizar las molestias a vecinos y comerciantes".

Calle Ulises

La calle Ulises del distrito Este-Alcosa-Torreblanca verá renovado al completo el pavimento. En esta ocasión, las obras han contado con una inversión de 90.000 euros y durarán hasta el 20 de noviembre.

El horario de los trabajos será desde las 20:00 a las 6:00 horas. Durante estos días el plan de tráfico propuesto establece las medidas siguientes:

La intersección con calles Horizontes y Telémaco no se cortará quedando habilitada al tráfico, mientras que las calles Argos (desde la calle Laertes) y Viajeros (desde la calle Proverbios) quedarán en fondo de saco, con acceso únicamente a residentes.

Por ello se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Viajeros - Proverbios - Horizontes - Telémaco

- Argos - Laertes - Telémaco

- Doctor Miguel Ríos Sarmiento - Demófilo - Avda. de las Ciencias

Calles Alcuza y Céfiro

Desde el próximo lunes 17 de noviembre y hasta el día 21, se realizarán los trabajos en las calles Alcuza y Céfiro que cuentan con una inversión de 52.744 euros.

Con motivo de estas obras, se cortarán ambas calles al tráfico entre las 20:00 y las 06:00 horas.

Durante estos días, la calle Mallén queda en fondo de saco desde la calle Sacrificio hasta la calle Céfiro, con acceso únicamente a residentes; y los itinerarios alternativos desde calle Pablo Picasso hacia Luis Montoto se plantea por las calles:

- Concejal Francisco Ballesteros - Sacrificio - Pilar

- Pascual González - Sacrificio - Pilar

- Sacrificio - Pilar

Doctor Felipe Martínez

La actuación de mejora del viario en las calle Doctor Felipe Martínez, en Nervión, será desde el 18 al 21 de noviembre.

De 20:00 a 06:00 horas esta calle estará totalmente cortada al tráfico para la ejecución de los trabajos para los que se han invertido 20.237 euros.

Por ello, durante estos días, las calles San Ignacio (desde la calle Fernando Tirado hasta la calle Doctor Felipe Martínez) y Juan de Zoyas (desde la calle Maese Farfán hasta la calle Doctor Felipe Martínez) quedan en fondo de saco, con acceso únicamente a residentes; y se establecen los siguientes itinerarios alternativos:

- Fernando Tirado - Luis Montoto

- Santo Domingo de la Calzada - Juan de Zoyas - Maese Farfán

Calle Pilar

El reasfaltado en la calle Pilar, en el tramo comprendido entre Luis Montoto y concejal Francisco Ballesteros, cuenta con una inversión de 21.357 euros y se realizará entre el 18 y 21 de noviembre, donde está previsto el corte total de la vía en horario nocturno de 20:00 a 06:00 horas.

La intersección con calles Sacrificio y Mallén no se cortará quedando habilitada al tráfico.

La calle Concejal Francisco Ballesteros queda en fondo de saco desde la calle Alcuza con acceso únicamente a residentes y, como itinerarios alternativos se establecen los siguientes:

- Mallén - Céfiro - Kansas City

- Alcuza - Céfiro - Kansas City