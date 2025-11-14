El Congreso NISE convertirá a Sevilla en la sede de la industria y acogerá los I Premios de Industria, Energía y Minas de la Junta

Los próximos días 2 y 3 de diciembre, Sevilla será la sede del primer Congreso NISE (New Industry in Southern Europe). La cita se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES, convirtiendo a la hispalense en el "epicentro de la nueva industria que va a ser eje estratégico del futuro económico de la ciudad", según ha señalado el alcalde, José Luis Sanz.

El acto de presentación ha contado con la presencia del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

El mismo ha anunciado que durante la cita tendrá lugar la celebración de los primeros premios de Industria, Energía y Minas.

Con estos galardones, el Gobierno andaluz pretende poner en valor la labor de personas, entidades y instituciones públicas o privadas que destaquen "el impulso y consolidación de una economía más fuerte dedicando su labor profesional y empresarial a los sectores industrial, energético y minero en la comunidad".

Paradela, ha informado de que la Junta de Andalucía ha recibido 48 candidaturas.

Por su parte, el primer edil hispalense ha subrayado que el Ayuntamiento tiene como "prioridad" sentar las bases para diversificar la economía sevillana, tradicionalmente muy dependiente del turismo.

"Debe seguir siendo una fortaleza para Sevilla, pero diversificar significa generar empleo de calidad, fortalecer cadenas de valor locales y atraer inversiones que se traduzcan en salarios estables y carreras profesionales para los sevillanos", ha defendido.

Durante la presentación del Congreso NISE -a la que también ha asistido el consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela- Sanz también ha puesto en valor las ventajas competitivas de Sevilla para atraer empresas.

Entre ellas la conectividad internacional con aeropuerto y alta velocidad; las infraestructuras logísticas y portuarias; los parques empresariales y polígonos preparados; así como el ecosistema tecnológico emergente, con Sevilla TechPark o incubadoras como ESABIC.

A ello se suman, según ha destacado, la calidad de vida, las políticas activas de vivienda y los programas de apoyo al emprendimiento como Sevilla Emprendedora, además de una administración local "que facilita trámites y acompaña inversiones" a través de la oficina Sevilla Open for Business.

El alcalde ha remarcado que una ciudad que apuesta por el desarrollo industrial "se asegura escuelas técnicas, centros de formación, investigación aplicada y un mercado laboral capaz de retener talento y crear tejido productivo propio".

Sanz ha concluido que la celebración de NISE "refuerza el papel de Sevilla como capital industrial del sur de Europa" y marca "el inicio de una estrategia a largo plazo para atraer inversiones, generar alianzas público-privadas y crear empleo industrial de calidad".

El alcalde ha asegurado el compromiso activo del Ayuntamiento para apoyar y transformar en realidades las oportunidades que surjan del congreso.