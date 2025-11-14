El Ayuntamiento cede a la Junta dos parcelas en San Jerónimo y el Alamillo para "facilitar" el avance de la Línea 3 de Metro

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la cesión de terrenos en el barrio de San Jerónimo y el Alamillo a la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para facilitar la construcción de la Línea 3 de Metro de Sevilla.

El Consistorio hispalense va a permitir la ocupación temporal de dos parcelas municipales en las ubicaciones mencionadas. Estos terrenos suman una superficie de alrededor de 13.000 metros cuadrados.

Los mismos se encuentran situados en la avenida de San Jerónimo y la calle Galán Merino, al lado de la nave de Renfe.

El objetivo de esta actuación es "facilitar el avance de las obras" para la construcción del Tramo Norte de la nueva línea que conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, en concreto en su tramo III entre San Lázaro y Macarena.

La Junta de Andalucía ha solicitado estos suelos para instalar una planta de hormigón y zonas de acopio y almacenamiento necesarias para la ejecución de los trabajos. Según el Ayuntamiento de Sevilla, esta es "una concesión parcial y estrictamente temporal".

El Consistorio subraya que "la autorización permitirá agilizar y garantizar el desarrollo de las obras del Metro, una infraestructura prioritaria para la movilidad de la ciudad, que está siendo una realidad gracias al impulso decidido del gobierno de la Junta de Andalucía"

El espacio estará destinado al almacenamiento de los materiales de la obra del Metro de Sevilla. También para ubicar maquinaria, vivero para trasplantes y las casetas y oficinas de los trabajadores, además del aparcamiento del personal.

El Tramo Norte de la línea 3 de Metro de Sevilla está ya en construcción. El mismo unirá el barrio de Pino Montano con el Prado de San Sebastián, conectado así a los vecinos de zonas periféricas de la ciudad con el Casco Antiguo de la misma. El nuevo servicio contará con un total de 12 paradas.