El tiempo en Sevilla: Sanz avisa de que esta vez es "más preocupante el viento" que la lluvia y pide "tranquilidad"

Imagen de ciudadanos durante las jornadas de lluvias en Sevilla. EP. Sevilla

Sevilla vivirá este jueves otra jornada típica del otoño. Las lluvias vuelven a la capital hispalense después de que los pasados episodios de precipitaciones dejaran imágenes insólitas en la ciudad.

Ahora, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, avisa de que esta vez los ciudadanos deberán estar más precavidos por las rachas de viento y no tanto por las lluvias que caerán sobre la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan Territorial de Emergencias en nivel de 1 de preemergencia de cara a este jueves después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanzara el aviso amarillo por la situación meteorológica provocada por la borrasca Claudia.

El primer edil ha asegurado estar "pendiente de todas las actualizaciones" tanto de la Aemet como de Emasesa, los bomberos y la Protección Civil.

Asimismo, ha señalado que parece ser que estos días será más preocupante el viento que las lluvias.

Por esta razón, ha instado a los centros educativos a extremar las precauciones en los patios y al profesorado a estar pendiente de que ningún niño juegue bajo el arbolado durante los recreos por la posibilidad de que el viento lo dañe.

Zonas cerradas

En paralelo, Sanz ha pedido a la ciudadanía "sensatez" y "tranquilidad" ante la situación meteorológica a la que hará frente Sevilla durante los próximos días.

Por otra parte, el alcalde hispalense ha subrayado que lo mejor es evitar los desplazamientos innecesarios mientras que dure esta situación.

Por ahora, con el Plan Territorial de Emergencias activado, los parques, jardines, instalaciones deportivas y el cementerio de Sevilla permanecerán cerrados hasta que mejore la previsión meteorológica y los profesionales competentes confirmen que no hay ningún peligro en volver a abrir dichas zonas.