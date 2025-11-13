Sevilla brillarán con 14 calles nuevas esta Navidad y un presupuesto casi un 20% más alto que el año pasado

La Avenida de la Constitución iluminada, en una imagen de archivo.

Arranca la cuenta atrás para el esperado encendido navideño de Sevilla, que este 2025 se adelantará al 28 de noviembre, dos días antes que el año pasado. Pero la fecha no será la única novedad: la ciudad sumará 14 nuevas calles iluminadas, ampliando el mapa de luces y color que marcará el inicio de la Navidad sevillana y alcanzando un total de 304 vías alumbradas.

Además, la ornamentación navideña contará este año con un presupuesto de casi un 20 por ciento más que durante el pasado ejercicio, ya que para estas festividades se han destinado casi dos millones de euros.

El Casco Antiguo será el distrito que más novedades incorpore, con la iluminación de Pastor y Landero, los Jardines de Cristina, la Avenida de Roma, la Plaza de San Marcos y la Plaza de San Lorenzo.

Le sigue Nervión, que estrenará alumbrado en Luis de Morales, San Francisco Javier y Enramadilla, tres vías emblemáticas por su afluencia comercial y su conexión con el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En Triana, las nuevas incorporaciones serán Maestro Arrieta, una pequeña calle junto a la Ronda de Triana, y Juan Díaz de Solís, una amplia avenida que desemboca en Evangelista. Los Remedios, por su parte, verá iluminarse el Puente de los Remedios por segundo año consecutivo.

El resto de distritos también contarán con estrenos: Francisco Carrera Iglesias en Cerro-Amate; Ulises en Este-Alcosa-Torreblanca; Avenida de la Paz en el Sur; y Parque Flores en el Norte.

Las luces se encenderán por primera vez el 28 de noviembre en horario de 18:00 a 00:00 horas, y permanecerán encendidas hasta el 6 de enero para, al día siguiente, comenzar con el desmontaje.

Sin embargo, y como viene siendo ya una costumbre, en Nochebuena, Nochevieja y en la víspera del día de Reyes, las luces se mantendrán encendidas hasta la 01:00 horas.

Decoración "de nueva creación"

Según el pliego técnico al que ha tenido acceso este medio, la empresa adjudicataria deberá instalar motivos "de nueva creación", diseñados en exclusiva para determinadas calles de la ciudad.

Entre las ubicaciones más destacadas que estrenarán decorado navideño figuran la Avenida de la Constitución, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, Plaza del Salvador, Asunción y los tres puentes —Isabel II, San Telmo y los Remedios—, además de la Avenida de Roma.

El documento detalla además que los adornos de Alfonso XII, Campana, Laraña e Imagen compartirán un mismo concepto estético, aunque con variaciones en tamaño, mientras que los motivos de los puentes seguirán también un diseño común que unifique su imagen navideña.

Presupuesto

El Ayuntamiento de Sevilla destinará este año casi dos millones de euros al alumbrado y la decoración navideña de la ciudad. En concreto, el presupuesto asciende a 1.998.779 euros, una cantidad que cubrirá los trabajos de montaje, desmontaje, diseño e instalación de todos los elementos festivos, desde el iluminado de las calles hasta el espectáculo de mapping.

Esta inversión supone un aumento respecto al pasado año, cuando se dedicaron 1.630.636 euros a la ornamentación navideña. En total, el incremento alcanza los 368.143 euros, lo que representa una subida del 18,41 % respecto al ejercicio anterior.

Mapping

Hasta la fecha, todo lo que se sabe es que no solo las luces serán las protagonistas de la Navidad sevillana, sino que el Muelle de la Sal volverá a transformarse en uno de los grandes puntos de atracción de la ciudad con la tercera edición de su espectáculo de mapping.

Tras el éxito de Navigalia en los dos últimos años, el montaje regresará al entorno del Guadalquivir, junto al Puente de Triana, con una propuesta renovada de luces y sonido. En esta ocasión, se amplía tanto la duración de cada pase como los días de representación, aunque se reducirá el número total de sesiones diarias.

El espectáculo se desarrollará del 18 de diciembre al 4 de enero, con una duración mínima de 18 minutos por pase y cinco proyecciones cada día. En comparación con la edición anterior, que arrancó el 20 de diciembre y ofrecía seis pases de unos 12 minutos, este año se suman dos jornadas más y una mayor inmersión visual en cada sesión.

En total, se celebrarán 70 funciones repartidas en 14 días, concretamente los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, además del 2, 3 y 4 de enero. Los horarios previstos son a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

El mapping del Muelle de la Sal será uno de los principales reclamos de la programación navideña de Sevilla, que el Ayuntamiento irá dando a conocer en las próximas semanas.