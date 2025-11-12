Los padres de Sandra Peña reclaman una sanción “contundente y ejemplar” para las Irlandesas de Loreto

El tío de Sandra Peña y portavoz de la familia, Isaac Villar, atiende a los medios a las puertas de la Fiscalía de Menores. MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que se quitó la vida presuntamente tras sufrir acoso escolar, comparecen este miércoles ante la Fiscalía de Menores de Sevilla para solicitar una sanción "contundente y ejemplarizante" contra el colegio en el que estudiaba, las Irlandesas de Loreto.

Los progenitores están llamados a declarar en calidad de testigos perjudicados dentro del procedimiento abierto tras el fallecimiento de la adolescente.

El tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, ha explicado antes de la declaración que los padres afrontan la cita "nerviosos, pero con la tranquilidad de que contarán la verdad". "También sienten malestar, porque tienen que revivirlo todo de nuevo", ha señalado ante los medios.

Villar ha subrayado el apoyo recibido por parte de la Junta de Andalucía, especialmente de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, así como del Defensor del Pueblo Andaluz, y ha expresado su confianza en que las autoridades "estén a la altura y actúen con firmeza".

La familia espera que la comisión de conciliación encargada de valorar la sanción administrativa contra el centro imponga la máxima posible.

En palabras del portavoz, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores cometidos en el colegio provocaron la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida".

Para la familia, solo una respuesta ejemplar servirá para evitar que tragedias como la de Sandra vuelvan a repetirse. "Queremos que ningún centro educativo vuelva a mirar hacia otro lado cuando una familia alerta de una situación de acoso", ha insistido.

Investigación abierta

La investigación del caso sigue abierta. La Policía Nacional ya ha remitido a la Fiscalía de Menores el informe sobre el presunto acoso escolar que habría sufrido la joven en el centro educativo.

El Ministerio Público mantiene dos expedientes: uno de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de varias menores, y otro de supervisión, que evalúa la actuación y la eventual responsabilidad del colegio donde estudiaba Sandra.