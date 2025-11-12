Muere un hombre de 49 años en un accidente entre dos patinetes eléctricos en Sevilla

Un hombre de 49 años perdió la vida tras un accidente entre dos patinetes eléctricos ocurrido en Sevilla el pasado 20 de octubre.

El siniestro se produjo alrededor de las nueve menos diez de la noche en la avenida Federico Mayo Gayarre, cuando ambos vehículos de movilidad personal colisionaron frontalmente mientras circulaban por el carril bici.

En uno de los patinetes viajaban dos menores de edad —un chico y una chica—, uno de los cuales sufrió heridas leves. En el otro iba un ciudadano senegalés, identificado como M. S., que resultó gravemente herido al golpearse la cabeza. Ninguno de los tres implicados llevaba casco en el momento del impacto.

El herido fue trasladado en estado crítico al Hospital Virgen del Rocío, donde falleció tres días después, el 23 de octubre. El accidente no había trascendido públicamente hasta ahora, ya que las autoridades no informaron del suceso en su momento.

Según esta información adelantada por Diario de Sevilla, la Policía Local elaboró el atestado y lo remitió al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, encargado de investigar las circunstancias de la colisión, según confirmaron fuentes judiciales.

Las primeras pesquisas apuntan a que el choque se produjo de forma frontal, en mitad del carril bici, cuando ambos patinetes circulaban en sentidos opuestos. El impacto provocó que la víctima sufriera un fuerte golpe en la cabeza que le causó lesiones irreversibles.

Estos vehículos pueden alcanzar velocidades cercanas a los 25 kilómetros por hora, por lo que un choque entre ellos puede tener consecuencias graves o incluso mortales.

La investigación judicial continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades en este accidente mortal.

Alto número de traumatismos

La situación con los patinetes eléctricos lleva años trayendo cola, y es que el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla ya indicó que existía un número importante de traumatismos relacionados con el uso de patinetes eléctricos, una problemática que se sitúa entre los principales motivos de atención urgente en la provincia.

Así lo confirmó su director, Mario Pérez, a EL ESPAÑOL de Sevilla, quien alertó de que este tipo de accidentes representa un porcentaje significativo dentro de las emergencias catalogadas como de nivel 1, es decir, aquellas que requieren atención prioritaria inmediata.

Durante el año pasado, la Policía Local intervino en 499 siniestros relacionados con patinetes eléctricos en la capital andaluza. Abril fue el mes con mayor número de accidentes, con 51, mientras que febrero y marzo registraron los niveles más bajos, con 31 cada uno.

Polémica con los patinetes

Es precisamente por el elevado número de accidentes que provocaban los patinetes eléctricos por lo que el Ayuntamiento de Sevilla decidió, en marzo de este año, retirar de las calles los que fueran de titularidad pública, obligando de esta forma a los usuarios a tener uno en propiedad para poder usarlo.

"El número de infracciones y accidentes que provocan es desproporcionado", dijo en su momento José Luis Sanz, alcalde de Sevilla.

Además de la mencionada desaparición, Sanz anunció que se iba a endurecer "la normativa actual" para tratar de frenar la cantidad de accidentes en los que se ven envueltos estos vehículos.

"Antes, la Unidad de Traumatología del Virgen del Rocío estaba llena de motoristas, ahora está llena de patinetes", alertó Sanz para ilustrar la situación.