Sanz instala 10 nuevos ascensores en San Jerónimo y multiplica por seis la acción del anterior gobierno en Sevilla

El alcalde de Sevilla en su visita este martes a San Jerónimo. Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este lunes una comunidad de vecinos del barrio de San Jerónimo, donde se está acometiendo la renovación de diez ascensores de una promoción de viviendas de Emvisesa en la calle Andén.

En lo que va de mandato, Sanz ya ha instalado 48 ascensores en la ciudad, seis veces más que el PSOE en todo su gobierno de 8 años, que, según el primer edil, fueron 8. "Uno por año", ha subrayado.

Esta actuación forma parte del plan municipal para mejorar la accesibilidad en los edificios residenciales de la ciudad y acabar con los denominados "pisos cárcel", viviendas sin ascensor que dificultan la movilidad de personas mayores o con discapacidad.

En esta promoción al norte de Sevilla se sustituirán en una primera fase cuatro ascensores, los que presentan peor estado, con una inversión de 179.080 euros más IVA.

Las obras, que se prolongarán durante cinco meses, tienen prevista su finalización en abril de 2026, mientras que la sustitución de los seis ascensores restantes se realizará a lo largo del mismo año.

Según ha recordado Sanz, esta intervención da respuesta a una demanda vecinal activa desde 2018, que no había sido atendida por anteriores gobiernos municipales.

"Con esta actuación atendemos a una demanda vecinal que ningún gobierno anterior ha sido capaz de solucionar. Se beneficiarán 183 familias, muchas de ellas con personas mayores o con movilidad reducida, que ven limitados sus desplazamientos por las frecuentes averías de los actuales ascensores", ha señalado.

El alcalde ha destacado que estos nuevos elevadores contarán con tecnología de monitorización remota, clasificación energética A y sistemas de seguridad avanzados, con el objetivo de modernizar el parque de viviendas públicas y reducir el consumo energético.

Otras actuaciones

Durante su visita, Sanz ha recordado otras actuaciones similares llevadas a cabo por el actual equipo de Gobierno, como la renovación de los ocho ascensores de la promoción de Emvisesa en Cross Pirotecnia, cuya tramitación comenzó en junio de 2023 y se completó antes de finalizar 2024, con una inversión de 338.500 euros.

En los últimos dos años, el Ayuntamiento ha sustituido 48 ascensores en diferentes puntos de la ciudad, con una inversión global de 4,5 millones de euros, "frente a los ocho ascensores instalados por el PSOE en sus ocho años de mandato, uno por año", ha subrayado el regidor.

Además, Sanz ha anunciado que en el año y medio que resta de mandato se pondrá en marcha un nuevo plan para la instalación de, al menos, 77 ascensores, con una convocatoria de ayudas dotada con 10 millones de euros.

"Por primera vez en la historia del Ayuntamiento hemos sacado una convocatoria de ayudas de esta magnitud para la construcción de ascensores", ha recordado Sanz.

"Seguimos mejorando la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida en las viviendas de los sevillanos”, ha concluido el alcalde, quien ha recordado que Sevilla es actualmente una de las provincias con mayor déficit de ascensores de Andalucía.