El Español y José Manuel González se 'ganan' la camiseta de club Caja87 en las históricas bodegas Góngora

La delegada de El Español en Andalucía, Inma León, y José Manuel González, presidente de Cesur y de bodegas Góngora. Caja87

El periódico El Español de Sevilla y el presidente de Bodegas Góngora e Inerco, José Manuel González, se han ganado la camiseta del equipo de baloncesto Caja 87 y no porque jugaran ningún partido en la cancha.

La delegada del periódico en Andalucía, Inma León, y el también presidente de Cesur recogieron su equipación nominativa tras participar en un nuevo encuentro profesional en las históricas Bodegas Góngora, que reunió a representantes de más de 80 empresas sevillanas y al que asistió también el alcalde de la localidad, Curro García.

Este club de empresas es una extensión natural del proyecto Caja 87: un espacio donde los socios y patrocinadores pueden colaborar, innovar y crecer juntos, creando un entorno de confianza y desarrollo mutuo.

Durante su ponencia, José Manuel González explicó su proyecto empresarial en la bodega considerada la más antigua de Andalucía y la segunda de España tras ser fundada en 1687.

Tras pasar varios años fuera en Bristish Petroleum y como presidente de Howden, como socio del grupo inglés, implantándola en 45 países y con más de 16.000 empleados a su cargo, José Manuel contó con pasión todo el proceso de restauración de la bodega tras adquirirla unos meses antes de la pandemia.

Junto a su mujer, la CEO de Bodegas Góngora, Rocío Romero, y un equipo conformado por Pablo Bore e Ignacio Gallego Góngora -perteneciente a la décima generación del negocio-, González destacó la importancia de mantener vivas las raíces empresariales sin dejar de apostar por la innovación y la excelencia.

Eso es precisamente lo que ha intentado llevar a rajatabla desde que llegó a la casa Góngora. La bodega posee la prensa de Viga de Husillo y Quintal datada en el siglo XVI, la más antigua de Europa en funcionamiento.

Y lo que iba a ser un proyecto modesto para reflotar la marca vitinvícola, "se les ha ido de las manos, pero con cabeza", matiza González, tras realizar varios estudios de mercado y visitar varios países del mundo con tradición vitivinícola, confesó el empresario.

Tras una inversión que sobrepasa los diez millones de euros, la próxima primavera estará a pleno rendimiento, aunque ya están recibiendo a muchos grupos de visitantes.

El enclave aguardará un museo de primer nivel; un Chef Table, un proyecto de alta cocina para mostrar la gastronomía de la tierra a través de reputados chefs, y un hotel de lujo, en lo que era el antiguo caserío de los bodegueros, para atraer a visitantes de todo el mundo atraídos por la cultura del vino.

"Lo que hace falta son mil proyectos como Góngora en mil sitios diferentes para crear muchos miles de empleos, cambiar la vida de la gente y tener impacto. Eso es lo que me gusta a mí de ser empresario".

La presentación del acto corrió a cargo de Inma León, delegada de El Español en Andalucía y natural de la localidad ariscaleña, quien puso en contexto la relevancia histórica de las Bodegas Góngora y su legado en el patrimonio vitivinícola andaluz y nacional.

León recordó la importancia del vino en Villanueva del Ariscal y contó la impresión que había causado el proyecto empresarial de González por boca de Pedro y José, dos vecinos del municipio ficticios, que al principio estaban reticentes, pero que finalmente acabaron convencidos del revulsivo que supondrá para una localidad de casi 7.000 habitantes.

También en ese aspecto, González y su equipo han sido cuidadosos. "Desde el principio hemos querido contar con el pueblo porque sienten a estas bodegas como algo suyo", aseguró.

Por su parte, Juan Luis Fernández, presidente del Club de Empresas de Caja87, fue el encargado de dar la bienvenida al evento, agradeciendo la implicación de los patrocinadores y de los miembros del club.

Representantes de las empresas que participaron en el encuentro del Club de Empresas Caja87 en bodegas Góngora. Club87

Fernández anunció la puesta en marcha de nuevas herramientas digitales al servicio de las empresas asociadas, destacando que ya está disponible la herramienta del directorio de empresas, donde las compañías pueden ponerse en contacto con otras que forman parte del Club para entablar relaciones y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Tras la intervención principal, los asistentes disfrutaron de una visita guiada al museo de las bodegas, donde conocieron de cerca la historia y los procesos de elaboración de sus reconocidos vinos.

La jornada concluyó con una cata de vino de la propia bodega, que sirvió como punto de encuentro distendido para el intercambio de ideas y la creación de nuevas sinergias empresariales.

Este encuentro forma parte del calendario de actividades del Club de Empresas de Caja87, una comunidad que cuenta con más de 70 empresas e impulsa la colaboración, la formación y la innovación entre empresarios y directivos, consolidándose como un referente en la dinamización del tejido empresarial andaluz.